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Policiales Siniestro vial en Paraná

Chocó en moto contra un contenedor en avenida Zanni y quedó internado en grave estado

El conductor, de 33 años, circulaba de norte a sur cuando ocurrió el choque durante la madrugada del sábado. Una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín y la Fiscalía en turno intervino para esclarecer las causas.

7 de Noviembre de 2026
Moto accidentada.
Moto accidentada.

El conductor, de 33 años, circulaba de norte a sur cuando ocurrió el choque durante la madrugada del sábado. Una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín y la Fiscalía en turno intervino para esclarecer las causas.

Un hombre de 33 años quedó internado en grave estado tras chocar en moto contra un contenedor de residuos en Paraná. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre.

 

El motociclista transitaba de norte a sur por avenida Zanni. Conducía una Yamaha XTZ, según informó la Policía.

 

 

El contenedor estaba ubicado sobre la avenida. Por causas que se investigan, el hombre impactó contra ese depósito durante el recorrido.

 

El traslado al Hospital San Martín

 

El choque le provocó lesiones de consideración al conductor. Una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín.

 

 

Allí recibió atención médica y quedó internado. De acuerdo con la información policial, su estado era grave al momento del reporte.

 

La atención del motociclista continuó en el hospital. En avenida Zanni, la Policía intervino para esclarecer las circunstancias del siniestro.

 

La investigación del choque

 

Personal de Accidentología Vial trabajó en el tramo donde ocurrió el impacto. En el lugar también intervino Policía Científica.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso. La investigación busca determinar qué sucedió antes de que la moto chocara contra el contenedor.

 

La información policial ubicó el impacto sobre la trayectoria que llevaba el conductor por avenida Zanni. La causa de la colisión todavía se investiga.

Temas:

Accidente moto avenida Zanni
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