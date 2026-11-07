Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta alquilar una casa o departamento cerca de la playa

Las vacaciones en Brasil 2027 vuelven a despertar el interés de los argentinos. Un relevamiento mostró cuánto cuesta alquilar casas y departamentos en Florianópolis, Bombinhas, Búzios, Río de Janeiro y el Nordeste. Los precios parten desde US$70 por noche y varían según la ubicación.
Las vacaciones en Brasil 2027 comenzaron a formar parte de los planes de numerosos argentinos que buscan alojamiento para el próximo verano. Un relevamiento de alquileres temporarios permitió conocer cuánto cuesta hospedarse en seis de los destinos más elegidos, con opciones para parejas y familias. Los valores parten desde los 70 dólares por noche y pueden superar los 300 dólares en propiedades cercanas a las playas más exclusivas.
El análisis comparó casas y departamentos para dos y seis personas, diferenciando los alojamientos ubicados a menos de 300 metros de la playa de aquellos situados a más de 600 metros. Los precios corresponden a la propiedad completa por noche y no al costo individual por huésped.
Brasil se mantiene entre las principales alternativas internacionales para los turistas argentinos. Según datos de Embratur, entre enero y agosto de 2026 recibió 2.244.297 visitantes provenientes de Argentina, que se consolidó como su principal mercado emisor.
Cuánto cuesta alquilar en Florianópolis para el verano 2027
Florianópolis continúa entre los destinos preferidos por los argentinos debido a sus playas, infraestructura turística y variedad de alojamientos. Un departamento para dos personas ubicado a menos de 300 metros del mar cuesta, en promedio, US$100 por noche, mientras que una propiedad a más de 600 metros ronda los US$75.
Para familias o grupos de seis personas, los valores ascienden a US$220 por noche cerca de la costa y US$160 en zonas más alejadas. Las diferencias también dependen del barrio elegido, especialmente entre las playas tradicionales y los sectores exclusivos.
Canasvieiras e Ingleses mantienen una fuerte demanda, aunque creció el interés por Jurerê, Jurerê Internacional y Joaquina. En las zonas más costosas se encontraron departamentos para dos personas a US$208 por noche y propiedades frente al mar que alcanzaron los US$429. Damián Baglieri, socio de MAB Imoveis, señaló que las expectativas para la temporada son favorables y que registra una ocupación cercana al 70%, junto con un aumento de las consultas provenientes de Argentina.
Búzios: precios de departamentos y casas para familias
Búzios también aparece entre las alternativas tradicionales para quienes buscan playas y una amplia oferta de alojamientos temporarios. Un departamento para dos personas ubicado a menos de 300 metros de la playa cuesta aproximadamente US$125 por noche. En cambio, las propiedades situadas a más de 600 metros presentan valores cercanos a US$80.
Para seis huéspedes, los alquileres próximos al mar promedian US$270 por noche, mientras que las opciones alejadas de la costa descienden a US$160.
Guido José Albornoz, agente inmobiliario de RE/MAX en Búzios, destacó que la oferta de propiedades temporarias continúa creciendo. Según explicó, João Fernandes y Geribá figuran entre las playas preferidas por los argentinos, mientras que el Centro también concentra consultas por su cercanía a restaurantes y comercios.
El especialista indicó que alrededor del 60% de las propiedades de su cartera ya estaban reservadas para enero y febrero de 2027.
Bombinhas: una alternativa para las vacaciones familiares
En Bombinhas, ubicada en el estado de Santa Catarina, los precios resultan competitivos para quienes buscan alquilar departamentos o casas durante el verano.
Un alojamiento para dos personas cerca de la playa cuesta, en promedio, US$120 por noche, mientras que las alternativas a más de 600 metros del mar rondan los US$75. Para grupos de seis personas, los valores ascienden a US$210 por noche en las propiedades próximas a la costa y descienden a US$140 en sectores más alejados.
Entre las publicaciones relevadas aparecieron departamentos para dos huéspedes a US$113 por noche y propiedades para seis personas frente al mar por aproximadamente US$227.
Río de Janeiro: las diferencias entre Copacabana, Ipanema y Leblon
Río de Janeiro presenta importantes diferencias de precios según el barrio. De acuerdo con Almundo, concentra cerca del 50% de las búsquedas de destinos brasileños realizadas dentro de su plataforma.
Leblon se ubicó entre las zonas más costosas del relevamiento. Un departamento para dos personas cercano a la playa promedia US$180 por noche, frente a US$120 en ubicaciones más alejadas. Para seis huéspedes, las propiedades próximas al mar alcanzan los US$340.
En Ipanema, los departamentos para parejas cuestan alrededor de US$150 por noche cerca de la costa y US$100 a más de 600 metros. Por su parte, Copacabana ofrece alternativas más económicas. Los alojamientos para dos personas próximos a la playa promedian US$100 por noche, mientras que los más alejados rondan los US$75. Para seis huéspedes, un departamento cercano al mar cuesta aproximadamente US$180.
Porto de Galinhas y Maragogi: cuánto cuesta alojarse en el Nordeste
El Nordeste brasileño ganó protagonismo entre las búsquedas de los argentinos. Según Booking.com, Porto de Galinhas registró un crecimiento interanual del 114,6% en las consultas para el verano 2027.
En ese destino, un departamento para dos personas a menos de 300 metros de la playa cuesta US$90 por noche, mientras que las opciones más alejadas promedian US$70. Para seis huéspedes, los valores ascienden a US$190 cerca del mar y US$115 en propiedades ubicadas a más de 600 metros.
En Maragogi, otro destino del Nordeste, los departamentos para dos personas cercanos a la playa cuestan aproximadamente US$100 por noche. Las alternativas alejadas de la costa se consiguen desde US$70. Para seis personas, los precios promedian US$215 cerca del mar y US$130 en zonas más alejadas. Entre las publicaciones relevadas apareció una casa de tres dormitorios, ubicada a 50 metros de la playa, por US$220 por noche.
Cuánto se puede ahorrar al alquilar lejos de la playa
Una de las principales conclusiones del relevamiento fue que la distancia al mar puede modificar considerablemente el presupuesto de las vacaciones, publicó La Nación.
En Florianópolis, por ejemplo, una pareja puede ahorrar unos US$25 por noche si elige un alojamiento a más de 600 metros de la costa. Para una estadía de siete noches, la diferencia alcanza los US$175.
En Búzios, una familia de seis personas puede reducir el gasto en US$110 diarios al optar por una propiedad más alejada. Durante una semana, el ahorro llega a US$770.