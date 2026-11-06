El gasto público cayó 5,5% en octubre por recortes en transferencias a provincias y subsidios

El gasto primario nacional registró una caída real del 5,5% interanual en octubre y acumuló una baja del 3,3% en los primeros diez meses de 2026. Las transferencias a provincias se desplomaron 56,5%, mientras que la AUH fue la única prestación social con crecimiento.
El gasto público primario cayó un 5,5% interanual en términos reales durante octubre de 2026, impulsado principalmente por los recortes en las transferencias a las provincias, los subsidios económicos y la obra pública. De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, procesado por la Agencia Noticias Argentinas, el gasto acumuló una contracción del 3,3% real durante los primeros diez meses del año.
El mayor ajuste se registró en las transferencias a las provincias, que disminuyeron un 56,5% interanual real. Esta partida encabezó las reducciones del gasto nacional y también presentó la mayor caída acumulada entre enero y octubre.
Los subsidios económicos, por su parte, retrocedieron un 32,6% interanual real. Dentro de ese rubro, los destinados a energía disminuyeron un 26,2%, mientras que los correspondientes al transporte registraron una baja del 55,8%.
Los recortes en subsidios y obra pública
El informe detalló que las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) cayeron un 28,5% interanual real. En tanto, los fondos destinados a obra pública se redujeron un 21,4% respecto del mismo mes del año anterior.
Respecto del transporte, la consultora explicó que la disminución de los subsidios estuvo vinculada principalmente con la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte.
En contraste con estas reducciones, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) registraron conjuntamente un incremento real del 1,5% interanual, impulsado por el crecimiento del 2,7% de la AUH.
Qué ocurrió con las prestaciones sociales
Las asignaciones familiares tradicionales disminuyeron un 0,6% real. Según Analytica, esta diferencia respondió parcialmente a la evolución de la cantidad de beneficiarios: los titulares de asignaciones familiares se redujeron un 4,8% interanual, mientras que los de la AUH aumentaron un 1%.
En el acumulado de enero a octubre, las transferencias a las provincias registraron una contracción del 61% interanual real, consolidándose como la partida con mayor reducción.
Por otra parte, los programas sociales acumularon una caída del 22,7%, publicó NA. El informe destacó la incidencia del programa Volver al Trabajo, cuyos recursos disminuyeron un 54,3%, luego de permanecer congelados hasta junio, cuando fue eliminado.
La deuda flotante al cierre de octubre
El relevamiento también analizó la evolución de las obligaciones pendientes de pago de la Administración Nacional.
Al finalizar octubre, la deuda flotante acumulada alcanzó los $2,9 billones, una cifra equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
De esta manera, el informe reflejó que la reducción del gasto público nacional durante 2026 estuvo concentrada principalmente en las transferencias provinciales, los subsidios y los programas sociales, mientras que la AUH presentó una evolución positiva en términos reales.