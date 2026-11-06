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Federación: una camioneta que transportaba ganado volcó en la Ruta Provincial 44

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 7, cuando una Ford Ranger que trasladaba tres vacunos despistó y volcó. El conductor fue asistido por personal médico y no sufrió lesiones. Los animales fueron resguardados en un campo lindero.

6 de Noviembre de 2026
El conductor resultó ileso y los animales fueron resguardados
El conductor resultó ileso y los animales fueron resguardados Foto: Jefatura Departamental Federación

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 7, cuando una Ford Ranger que trasladaba tres vacunos despistó y volcó. El conductor fue asistido por personal médico y no sufrió lesiones. Los animales fueron resguardados en un campo lindero.

Una camioneta que transportaba ganado bovino despistó y volcó este viernes por la tarde en la Ruta Provincial 44, en el departamento Federación. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 7 y, pese a los daños materiales registrados en el vehículo, no hubo personas lesionadas.

 

Según informó la Jefatura Departamental de Policía de Federación, personal de la Comisaría Suburbios acudió al lugar y constató el vuelco de una camioneta Ford Ranger que trasladaba un acoplado con tres ejemplares de ganado bovino.

 

El vehículo era conducido por un hombre que viajaba desde un establecimiento rural ubicado en Colonia San Roque hacia una balanza situada en Colonia La Argentina, con el objetivo de pesar los animales para su posterior comercialización.

Qué pasó con los animales tras el vuelco

 

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, la camioneta circulaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el despiste seguido del vuelco.

 

Una ambulancia del hospital local llegó al lugar y el personal de salud constató que el conductor no presentaba lesiones.

 

Por otra parte, los tres vacunos, de pelaje negro y con un peso aproximado de 400 kilos cada uno, fueron trasladados a un campo lindero para resguardar su integridad y evitar que deambularan sobre la ruta, lo que podría haber generado nuevos riesgos para la circulación.

 

El siniestro vial dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.

Temas:

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