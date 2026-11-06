Toma de rehenes en Paraná: el detenido fue internado en el Hospital Escuela de Salud Mental

La toma de rehenes en Paraná que ocurrió este viernes por la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Miguel David y Salvador Caputo terminó con un joven de 24 años detenido e internado en el Hospital Escuela de Salud Mental. El hombre había ingresado a la propiedad y amenazado con un cuchillo a una niña de 12 años, hasta que fue reducido por efectivos policiales que acudieron tras un llamado al 911.

Autoridades policiales de Paraná confirmaron a Elonce que el detenido presentaba un importante estado de alteración al momento de ser aprehendido. El subjefe de la Policía Departamental, comisario Juan Pablo Claucich, explicó que el joven se encontraba “completamente exaltado, posiblemente bajo efecto de estupefacientes, desvariando de la realidad”.

Además, el funcionario reveló que el hombre manifestaba que estaba siendo perseguido, una circunstancia que llamó la atención de los efectivos que intervinieron en el procedimiento. “En una parte de los relatos que pudimos recabar, decía él que lo estaban persiguiendo”, señaló Claucich, quien brindó detalles sobre el comportamiento del agresor y las medidas adoptadas después de su detención.

El detenido fue trasladado al Hospital Escuela de Salud Mental

Luego de que los policías lograran reducirlo y liberar a la menor, se activó el protocolo correspondiente para abordar la situación del joven, quien presentaba signos de alteración de conciencia. En ese contexto, se dispuso su traslado al Hospital Escuela de Salud Mental para recibir asistencia especializada.

Claucich explicó que el estado del detenido fue advertido inmediatamente después de que los uniformados consiguieran controlar la situación. Si bien mencionó la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de sustancias estupefacientes, no confirmó que existieran estudios médicos que permitieran establecer esa circunstancia.

“Se puso en marcha el protocolo que está en vigencia para este tipo de situaciones y también se puso a disposición una psicóloga de la institución policial para el abordaje integral y a disposición de la familia”, detalló el comisario en diálogo con Elonce.

Cómo ocurrió la toma de rehenes en la vivienda

El episodio comenzó alrededor de las 16:30, cuando el joven saltó el tapial de una propiedad de dos plantas, donde residía una familia y también funcionaba un consultorio odontológico. De acuerdo con la información policial, el individuo habría ingresado con presuntas intenciones de robo.

“Una persona de sexo masculino, de 24 años de edad, salta el tapial de una propiedad con intenciones supuestamente de robo y en el interior de la vivienda se encuentra con el grupo familiar, en este caso con las dos nenas menores de edad, de 12 y 10 años”, relató Claucich.

Una de las niñas advirtió la presencia del desconocido y subió a la planta alta para avisarle a su padre. Cuando el hombre descendió y se encontró con el intruso, este reaccionó tomando por la espalda a una de las menores y apoderándose de un cuchillo de la cocina.

La reacción del padre y la intervención policial

El subjefe departamental explicó que el agresor tomó de rehén a la niña cuando se vio sorprendido por el propietario de la vivienda. La situación generó momentos de extrema tensión, debido a que el joven tenía un arma blanca y mantenía retenida a la menor.

“Una de ellas sube, porque es una vivienda de dos plantas, y avisa al padre de familia de lo que estaba pasando. El padre, al descender la escalera, se encuentra con esta persona ajena a la propiedad. Al verse acorralado, toma desde la espalda a una de las hijas menores y toma un cuchillo de la cocina”, precisó el funcionario.

El subjefe de la Policía Departamental, comisario Juan Pablo Claucich.

Ante el peligro, el padre logró comunicarse con el servicio de emergencias 911. Claucich destacó que el hombre mantuvo la calma durante aquellos instantes, lo que permitió alertar rápidamente a la Policía y facilitar la intervención de los efectivos.

Los policías lograron reducir al agresor y rescatar a la menor

Tras recibir el llamado, el sistema 911 dispuso el desplazamiento de los móviles policiales más cercanos. Los primeros uniformados que llegaron al domicilio ingresaron a la propiedad y consiguieron controlar al joven sin que la niña resultara lesionada.

“El sistema 911 despliega las unidades más cercanas y los suboficiales que llegaron en primer término logran ingresar a la propiedad, disuadir a esta persona y reducirlo, poniendo a salvo a la menor que estaba siendo retenida”, explicó el subjefe policial.

El funcionario también valoró la reacción del padre frente a una situación de riesgo. “Fue cuestión de segundos, con una muy buena respuesta por parte del padre, manteniendo la tranquilidad y tratando de llevar la situación que estaba aconteciendo”, manifestó.

Toma de rehenes en Paraná: el detenido fue internado en el Hospital Escuela de Salud Mental

La niña recibió atención médica y fue dada de alta

Después del procedimiento, la menor de 12 años fue trasladada preventivamente al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde los profesionales evaluaron su estado de salud. Según confirmó la Policía, no presentaba lesiones físicas y recibió el alta médica. “La menor no recibió ningún tipo de lesión. Preventivamente fue trasladada al hospital San Roque, recibiendo también ya el alta”, aseguró Claucich.

Finalmente, el comisario indicó que el joven detenido tenía domicilio declarado en las proximidades del lugar donde ocurrió la toma de rehenes. Mientras el agresor quedó bajo asistencia en el Hospital Escuela de Salud Mental, la Policía puso a disposición de la familia acompañamiento psicológico tras el episodio.