Detuvieron en Victoria a un hombre acusado de participar en una estafa de 11.600 dólares con "el cuento del tío"

Un hombre de 51 años fue detenido en Victoria por su presunta participación en una estafa bajo la modalidad del "cuento del tío". El operativo se realizó este viernes tras una denuncia por fraude donde la víctima perdió 11.600 dólares y joyas de oro el pasado 9 de octubre en Gualeguaychú . El sospechoso fue interceptado cuando circulaba en un automóvil que era buscado por la Justicia en el marco de la investigación.

La Prensa Departamental de Gualeguaychú dió a conocer que el procedimiento se concretó este viernes, alrededor de las 14:40 horas, sobre la Ruta Nacional 174 a la altura del kilómetro 59,5. Allí el personal del Puesto de Control Vial Victoria detuvo la marcha de un Volkswagen Gol Trend que se dirigía hacia Rosario y constató que coincidía con el vehículo requerido judicialmente.

Tras verificar la información, los efectivos realizaron una requisa del automóvil y de sus ocupantes, conforme a las medidas dispuestas por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1 de Gualeguaychú. Durante el operativo secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

Una estafa de 11.600 dólares y joyas de oro

La investigación comenzó a partir de una denuncia por una estafa ocurrida el 9 de octubre en inmediaciones de las calles Magnasco y Jauretche, en Gualeguaychú. En aquella oportunidad, la víctima fue despojada de 11.600 dólares estadounidenses, una gargantilla y un par de aros de oro.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú desarrolló distintas tareas para identificar a los presuntos responsables. Entre ellas, se realizó un relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho.

A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar un Volkswagen Gol Trend presuntamente utilizado durante la maniobra delictiva. También obtuvieron registros de quien habría actuado como “pescador”, denominación utilizada para identificar a la persona encargada de retirar el dinero y los objetos de valor en este tipo de estafas.

La Justicia ordenó la detención y el secuestro del vehículo

Con los elementos reunidos, la jueza Natalia Lorena Céspedes, titular del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1 de Gualeguaychú, dispuso medidas de requisa, identificación y secuestro del automóvil investigado.

Durante el procedimiento en Victoria, los efectivos identificaron al conductor de origen rosarino, quien presentaría coincidencias con la persona registrada por las cámaras de seguridad. Ante esta situación, la autoridad judicial ordenó su detención y el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la causa.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Fiscalía de Gualeguaychú, a cargo de Lucas Pascual, subrogante de Fernando Ochoa. El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho.