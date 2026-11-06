Fiesta Nacional de la Avicultura: vecinos destacaron que “es del pueblo y de la ciudad”

La Fiesta Nacional de la Avicultura comenzó este viernes 6 de noviembre en Crespo, Entre Ríos, con una importante participación de vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar de los espectáculos musicales y las diferentes propuestas culturales. Durante la primera jornada de la 32ª edición, Elonce dialogó con el público, que compartió sus expectativas y destacó la importancia de esta celebración para la comunidad.

Entre los testimonios recogidos durante la cobertura, una niña expresó su alegría por participar del encuentro. “Me emocioné mucho porque me gusta”, afirmó a Elonce, reflejando el entusiasmo de los más pequeños por las actividades que se desarrollaron en el predio.

La celebración convocó a familias y grupos de amigos que aprovecharon la jornada para recorrer los diferentes espacios y disfrutar de las propuestas artísticas. La programación incluyó espectáculos en el escenario principal, presentaciones en la Peña Joven y actividades gastronómicas.

Visitantes destacaron las propuestas y los espectáculos

Constanza, Andrea y Juan fueron algunos de los asistentes que conversaron con Elonce durante la primera noche. Los tres contaron que decidieron acercarse para recorrer el predio y reencontrarse con una celebración tradicional de Crespo.

“Vinimos a pasear y conocer. Estamos desactualizados y vamos a conocer nuevamente. La Fiesta Nacional de la Avicultura es un evento de la ciudad, se hace todos los años y está buena”, expresaron.

Además, comentaron que tenían previsto disfrutar de la presentación de Turf, uno de los principales atractivos musicales de la jornada inaugural. El grupo de visitantes manifestó sus ganas de “pasarla lindo” y compartir una noche de entretenimiento.

“Es la fiesta del pueblo y de la ciudad”

Por su parte, Solana y Patricia, oriundas de Crespo, destacaron el significado que tiene la celebración para los habitantes de la localidad y su estrecha relación con la actividad productiva que caracteriza a la región.

“La Fiesta de la Avicultura es la fiesta del pueblo y de la ciudad, porque la avicultura es lo que nos caracteriza como ciudad. Es el festejo más importante que tenemos”, reconocieron ante Elonce.

Las vecinas remarcaron que el evento trasciende los espectáculos musicales, ya que constituye una oportunidad para reconocer la historia de Crespo y el trabajo de quienes contribuyeron al desarrollo de la producción avícola.

El reconocimiento a quienes hicieron crecer la celebración

Durante la entrevista, Solana y Patricia también hicieron referencia a las personas que participaron en la construcción de esta celebración a lo largo de los años y destacaron la importancia de mantener viva su memoria.

“Es un evento importante que celebra la producción avícola de este pueblo, que la caracterizó. Hay mucha gente que trabajó en esto y desde que empezó a ser fiesta nacional, que hoy ya no está, y se le rendirá homenaje a algunos”, agregaron.

Sus palabras reflejaron el valor histórico que la Fiesta Nacional de la Avicultura representa para Crespo, donde la actividad avícola forma parte de la identidad económica y social de la comunidad. La celebración también permitió reunir a distintas generaciones en un mismo espacio. Mientras algunos visitantes se acercaron para disfrutar de los recitales, otros destacaron la posibilidad de compartir una tradición que se mantiene vigente y que convoca a vecinos de la ciudad y de localidades cercanas.

Tres días de actividades y transmisión en vivo de Elonce

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura se desarrollará hasta el domingo 8 de noviembre, con una programación que combina espectáculos musicales, propuestas culturales y espacios gastronómicos.

Durante la primera noche, Turf fue anunciado como uno de los principales números artísticos, junto con otras presentaciones distribuidas entre el escenario principal y la Peña Joven.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.