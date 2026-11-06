Alertas por tormentas y vientos fuertes: qué provincias están bajo advertencia del SMN

Alertas por tormentas: qué provincias están en riesgo este sábado.

Las alertas por tormentas y vientos fuertes alcanzarán a distintas provincias argentinas durante este sábado 7 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió advertencias de nivel naranja y amarillo ante la posibilidad de fenómenos intensos, que podrían incluir abundantes precipitaciones, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento de considerable intensidad.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este viernes 6 de noviembre a las 18:49, las condiciones más severas se esperan en Misiones, donde rige una alerta naranja por tormentas. En tanto, Corrientes, Chaco y Formosa se encuentran bajo alerta amarilla por fenómenos similares, mientras que otras siete provincias del norte y centro del país presentan advertencias por fuertes vientos.

El organismo nacional explicó que los distintos niveles de alerta responden a la intensidad prevista de los fenómenos y a sus posibles consecuencias. Mientras que el nivel amarillo advierte sobre situaciones con capacidad de provocar daños y riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas, el naranja señala condiciones meteorológicas peligrosas para la sociedad, los bienes y el ambiente.

Alerta naranja por tormentas: dónde se esperan los fenómenos más intensos

La provincia de Misiones se encuentra bajo alerta naranja por tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad severa. El SMN anticipó precipitaciones abundantes, caída de granizo de diferentes tamaños y frecuente actividad eléctrica.

En su informe, el organismo advirtió: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica".

Además, señaló que los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre los 50 y 90 milímetros, aunque no descartó que esos registros fueran superados de manera puntual. Las ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora representan uno de los principales factores de riesgo asociados a las tormentas previstas.

Alerta amarilla por tormentas en otras tres provincias

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Corrientes, Chaco y Formosa, donde también se prevén precipitaciones intensas, aunque con acumulados inferiores a los anunciados para Misiones.

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas", detalló el organismo en su advertencia.

En estas provincias, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en sectores puntuales. La combinación de lluvias intensas en períodos breves, ráfagas y granizo podría generar complicaciones en las zonas alcanzadas por los fenómenos.

Vientos fuertes: siete provincias bajo alerta amarilla

Además de las advertencias por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy.

Según el informe oficial, "El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

De esta manera, las condiciones ventosas podrían registrarse en una extensa región del territorio nacional, con intensidades variables según la ubicación. Las ráfagas previstas podrían ocasionar dificultades para la circulación y afectar objetos que se encuentren sin asegurar en espacios abiertos.