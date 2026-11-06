León XIV recordó a Francisco y dijo que su visita a Argentina será “un homenaje a él que no pudo ir”

El papa León XIV recordó a Francisco y aseguró que su visita a Argentina será también un homenaje a su antecesor, quien no pudo regresar a su país natal durante los años que estuvo al frente de la Iglesia católica. El pontífice realizó estas declaraciones este viernes, durante el vuelo hacia Montevideo, primera escala de una gira apostólica de doce días que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

En una conversación con los 82 periodistas que lo acompañaron en el avión, el líder de la Iglesia católica reconoció el significado especial que tendrá su paso por territorio argentino. "Es un homenaje, en el sentido de que visito su país, al que él no ha podido ir", expresó, según informó Vatican News, el servicio oficial de noticias de la Santa Sede.

Sin embargo, León XIV aclaró que el objetivo principal del recorrido será encontrarse con las comunidades católicas, compartir su mensaje religioso y acompañar a los fieles. También aseguró que nunca dudó de realizar el viaje, pese a la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

León XIV recordó a Francisco y habló de su visita a Argentina

La Argentina será el segundo destino de la gira sudamericana, después de Uruguay. El pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Su llegada tendrá un significado particular por el recuerdo de Jorge Bergoglio, el primer papa argentino, quien durante su pontificado no concretó una visita a su tierra natal. Esa circunstancia fue mencionada durante el diálogo que León XIV mantuvo con los periodistas.

El pontífice explicó que, más allá del homenaje a Francisco, su misión consistirá en "compartir la alegría del Evangelio y anunciar la buena nueva". También destacó la importancia de caminar junto a las comunidades y acompañarlas tanto en los momentos de alegría como en las situaciones difíciles.

Un mensaje de esperanza para América Latina

León XIV sostuvo que cada uno de los países incluidos en su recorrido tiene características particulares, historias propias y realidades sociales diferentes, aunque también comparten numerosos aspectos culturales y religiosos.

En ese contexto, manifestó su intención de encontrarse con los pueblos latinoamericanos y transmitirles "un mensaje de esperanza". Según explicó, la cercanía con las personas constituye uno de los aspectos centrales de su misión pastoral.

La gira comprende más de 30.000 kilómetros, 14 localidades, más de 50 compromisos oficiales y alrededor de 40 discursos, de acuerdo con la información difundida por Vatican News. El recorrido finalizará el 17 de noviembre, después de las actividades previstas en Perú.

El Papa habló sobre su operación y recuperación

Uno de los temas abordados durante el vuelo fue el estado de salud del pontífice, quien fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor menos de un mes antes del inicio de la gira.

La operación había generado interrogantes sobre su capacidad para afrontar un viaje de estas características, debido a la cantidad de actividades programadas y los extensos desplazamientos entre los países.

Sin embargo, León XIV aseguró que siempre mantuvo su decisión de realizar el recorrido. "Desde el primer día nunca tuve dudas: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo", afirmó ante los periodistas.

"Me siento bastante bien", aseguró León XIV

El pontífice agradeció la atención médica recibida durante su recuperación y manifestó su satisfacción por haber podido comenzar la gira apostólica. "Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello", expresó. Además, atribuyó su evolución favorable a la asistencia de los profesionales de la salud y a sus hábitos cotidianos.

"Buenos médicos y una vida sana", respondió cuando le preguntaron cómo había conseguido recuperarse. También comentó que todavía no había retomado la práctica del tenis después de la operación, aunque manifestó su intención de volver a jugar.

Su mensaje a quienes atraviesan un cáncer

Durante la conversación, León XIV dedicó unas palabras a las personas que enfrentan enfermedades oncológicas y destacó la importancia de realizar controles médicos periódicos. "No tengáis miedo, el diagnóstico precoz es el mejor camino, por lo que los controles periódicos son una bendición", expresó el pontífice, al referirse a la necesidad de detectar tempranamente posibles enfermedades.

También sostuvo que su experiencia personal reforzó su compromiso con quienes atraviesan problemas de salud. En ese sentido, afirmó que "la sanidad debe ser un derecho para todos", al destacar la importancia del acceso a la atención médica.

Qué hizo durante su internación

León XIV recordó que, durante su permanencia en el hospital Gemelli, dedicó parte de su tiempo a la lectura de textos religiosos y periódicos.

El pontífice explicó que ese período estuvo acompañado por la atención de los profesionales médicos y por su propia preparación espiritual, mientras avanzaba el proceso de recuperación.

Asimismo, manifestó su intención de continuar acompañando a las personas enfermas y transmitirles un mensaje de fortaleza, especialmente a quienes atraviesan tratamientos prolongados.

El regreso a Perú, uno de sus lugares más queridos

Después de visitar Uruguay y Argentina, León XIV continuará su gira por Perú, país con el que mantiene un vínculo personal y religioso debido a su extensa trayectoria pastoral.

El pontífice desarrolló allí buena parte de su actividad durante más de dos décadas. Primero se desempeñó como misionero y posteriormente fue obispo de Chiclayo, una experiencia que marcó su relación con las comunidades peruanas.

"Para mí representa uno de mis muchos hogares", expresó al referirse al país andino. "Estoy feliz de poder volver", agregó, al destacar el significado que tendrá su regreso.

También habló sobre Estados Unidos y su vida cotidiana

Durante el intercambio con los periodistas, León XIV respondió consultas sobre las recientes elecciones legislativas estadounidenses y confirmó que había ejercido su derecho al voto.

"Estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercer mi derecho al voto", manifestó el pontífice, quien también conversó sobre aspectos personales de su vida y sus actividades habituales.

Antes de finalizar el encuentro, saludó a los periodistas que lo acompañaban, recibió regalos y respondió distintas preguntas relacionadas con su pontificado.

Una gira marcada por el recuerdo de Francisco

El recorrido constituye el sexto viaje internacional de León XIV y tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer el vínculo de la Iglesia católica con las comunidades latinoamericanas.

Su paso por Argentina estará especialmente atravesado por el recuerdo de Francisco, cuyo pontificado mantuvo una relación permanente con el país, aunque nunca llegó a concretar una visita oficial, publicó Vatican News.

De esta manera, León XIV vinculó su llegada a Argentina con un homenaje a Jorge Bergoglio, al tiempo que reafirmó su intención de transmitir un mensaje de esperanza, cercanía y acompañamiento durante su recorrido por América Latina.