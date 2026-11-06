Maluma vuelve a Argentina después de cinco años: cuándo serán los shows y cómo comprar entradas

Maluma regresará a Argentina en febrero de 2027 con dos conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, después de cinco años sin presentarse en el país. El cantante colombiano actuará el 19 y 20 de febrero como parte de su nueva gira internacional, denominada "Loco X Volver World Tour".

El recorrido comenzará el 5 de febrero en Bogotá, Colombia, y abarcará más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. Con producción de Fenix Entertainment, el artista presentará un espectáculo con una propuesta escénica y visual especialmente diseñada para esta nueva etapa.

Durante los conciertos, Maluma combinará canciones de su séptimo álbum de estudio, "Loco X Volver", con los principales éxitos de su trayectoria. El disco, publicado en mayo de 2026, explora sus raíces colombianas y el reencuentro con personas y lugares que marcaron su historia.

Cuándo comienza la venta de entradas para Maluma

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas de crédito Visa Macro comenzará el jueves 12 de noviembre a las 13 horas, mediante el sitio oficial del Movistar Arena. Esta instancia tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar las entradas disponibles.

Los clientes que accedan a la preventa podrán adquirir sus entradas en nueve cuotas sin interés. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés para los mismos clientes.

El anuncio de la gira estuvo acompañado por una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó Agencia Noticias Argentinas. Allí, Maluma interpretó canciones como "Según Quién", "Felices Los 4", "Hawái" y "Loco X Volver", junto a sus músicos.

Una gira que recorrerá más de 60 ciudades

Además de Buenos Aires, el itinerario internacional incluirá presentaciones en Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras ciudades.

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, nació en Medellín y se consolidó como una de las figuras internacionales de la música latina. Durante su carrera obtuvo un Latin Grammy, recibió una nominación al Grammy y alcanzó 32 primeros puestos en los rankings de Billboard.

Entre sus antecedentes se destaca la gira de 2017, que incluyó 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas. También colaboró con artistas como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé.

Con este regreso, el cantante colombiano volverá a encontrarse con el público argentino en dos presentaciones que integran su nueva propuesta musical internacional.