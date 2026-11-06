Comenzó la Fiesta Nacional de la Avicultura: shows, artistas y transmisión en vivo de Elonce

REDACCIÓN ELONCE
La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura comenzó este viernes en Crespo con un desfile tradicionalista, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas. Elonce transmite en vivo la celebración, que tiene a Turf como uno de los principales atractivos de la primera noche.
La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura comenzó este viernes 6 de noviembre en la ciudad de Crespo, Entre Ríos, con una amplia programación de espectáculos musicales, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Asimismo, la celebración se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre y reunirá a artistas de distintos géneros, con presentaciones distribuidas entre el escenario principal y la Peña Joven.
La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
La apertura del predio estuvo prevista para las 19, mientras que las actividades comenzaron con la concentración del desfile tradicionalista en el campo de deportes de la Escuela Técnica. A las 19:15 se programó el inicio del recorrido por la ciudad, como antesala del acto inaugural de la celebración.
El desfile tradicionalista y la apertura oficial
El acto inaugural de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura fue programado para las 20 en el escenario principal del predio. La ceremonia contó en su programación con la participación de la Banda Militar de Música "Brigadier General Antonio Parodi", perteneciente a la 2ª Brigada Aérea de la ciudad de Paraná.
La celebración constituye uno de los encuentros tradicionales de Crespo, una ciudad estrechamente vinculada con la producción avícola. A través de esta propuesta, la comunidad pone en valor su identidad productiva y cultural, al mismo tiempo que ofrece un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
Además de los espectáculos artísticos, la programación contempla diferentes espacios de entretenimiento y gastronomía. En el sector de shows gastronómicos se anunció la presentación de Picoteando, prevista para las 20:30, como parte de las actividades de la jornada inaugural.
Música y danza en el escenario principal
La actividad artística del escenario principal comenzó a las 21 con la presentación de Vibremos Estudio de Danza, que abrió la programación de espectáculos de la noche.
Posteriormente, a las 21:10, estaba prevista la actuación de Tiana, mientras que a las 22 se anunció la presentación de Te Re Suena. La grilla continuaba a las 22:40 con La Sin Nombre y Meri Velázquez, dos propuestas que integraron la programación musical del viernes.
A las 23:20 estaba prevista la presentación de Maple, que antecedería a uno de los espectáculos más esperados de la jornada inaugural: la actuación de Turf, anunciada para la medianoche.
Turf, uno de los principales atractivos de la primera noche
La banda argentina Turf fue anunciada como uno de los números centrales del viernes, con una presentación prevista para las 00:00 en el escenario principal.
El grupo, reconocido por su trayectoria dentro del rock nacional, encabezó la programación musical de la primera jornada. Su participación formó parte de una grilla que combinó diferentes estilos y propuestas artísticas.
De esta manera, la organización dispuso una sucesión de espectáculos que se extendió desde las primeras horas de la noche hasta la madrugada, con actividades para distintos públicos.