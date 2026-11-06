Toma de rehenes: “Decía que alguien lo perseguía, que lo quería matar y pedía que llamaran a la Policía”

La toma de rehenes en Paraná que tuvo como víctima a una niña de 12 años sumó nuevos detalles a partir del testimonio del tío de la menor, hermano del odontólogo propietario de la vivienda.

El hombre relató a Elonce cómo se desarrolló el dramático episodio ocurrido este viernes, alrededor de las 16, en una casa de calle Miguel David al 2000, donde un desconocido ingresó por los fondos y amenazó a la niña con dos cuchillos.

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el comportamiento del agresor, quien, según el familiar, manifestaba que otras personas lo perseguían y querían asesinarlo. Mientras mantenía amenazada a la menor, el propio sujeto solicitaba que llamaran a la Policía.

“No entró a robar, aparentemente entró drogado, con delirio de persecución. Decía que alguien lo perseguía, que lo quería matar y pedía que llamaran a la Policía”, explicó el tío de la niña.

El entrevistado consideró que el hombre habría actuado bajo los efectos de sustancias, aunque esa circunstancia no había sido confirmada oficialmente.

El extraño comportamiento del agresor

De acuerdo con el relato del familiar, el desconocido habría ingresado a la propiedad mientras intentaba escapar de una amenaza que creía estar enfrentando.

Para acceder al inmueble, habría saltado un tapial ubicado en la parte posterior de la vivienda. “Él mismo pidió llamar a la Policía. Estaba totalmente sacado”, sostuvo el entrevistado, quien señaló que el hombre tomó a la menor como rehén en medio de ese estado de alteración.

El familiar también intentó explicar las circunstancias que habrían llevado al sujeto a ingresar al domicilio. “En la persecución que él tenía en la cabeza, trataba de escapar. No sé de quién, de sus miedos posiblemente”, expresó.

La niña fue amenazada con dos cuchillos

En el momento del ingreso, el propietario de la vivienda y su esposa, ambos odontólogos, se encontraban descansando. La familia vivía en la misma propiedad donde funcionaba el consultorio profesional. “Él estaba durmiendo la siesta y escuchó que la hija le dijo que había un señor”, recordó el familiar, al reconstruir cómo su hermano advirtió la presencia del intruso.

La situación se volvió especialmente peligrosa cuando el desconocido tomó a la niña y la amenazó con dos armas blancas. “La nena se pasó un susto terrible. El tipo la amenazaba con dos cuchillos en la garganta hasta que llegó la Policía y lo pudieron reducir”, relató su tío.

En la vivienda también estaban la madre de la niña y su hermana menor, de 10 años. “La situación fue fea y tensa para toda la familia, pero afortunadamente todos están bien”, aseguró el entrevistado.

La intervención policial y el estado de la menor

Efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Operaciones de la Policía de Entre Ríos acudieron al domicilio y lograron reducir al agresor, poniendo fin a los momentos de tensión. “Afortunadamente lo pudieron reducir y no pasó a mayores”, destacó el familiar, quien se acercó a la vivienda apenas se enteró de lo sucedido. “Yo tengo el negocio acá cerca, así que me vine en cuanto me enteré”, contó.

Después del procedimiento, la niña fue trasladada a un hospital para recibir asistencia y contención emocional. Según su tío, la menor no sufrió lesiones físicas, aunque atravesó una situación de profundo temor. “Por suerte no le pasó nada a la nena, que era lo principal”, remarcó el entrevistado, quien explicó que su mayor preocupación había sido conocer el estado de su hermano y de su sobrina.

Finalmente, el familiar señaló que los vecinos comenzaron a advertir lo ocurrido cuando llegaron los móviles policiales, debido a que el episodio se desarrolló dentro de la propiedad. Tras la intervención, la familia intentaba recuperar la tranquilidad después de una tarde marcada por el miedo.