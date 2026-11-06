Crimen de Lucio Dupuy: rechazaron el pedido de una de las asesinas para acceder a la libertad condicional

La Justicia rechazó un planteo de Abigail Páez, condenada a prisión perpetua por el crimen de Lucio Dupuy. Su defensa pretendía establecer cuándo podría solicitar la libertad condicional y declarar inconstitucional una norma que le impide acceder al beneficio.
El crimen de Lucio Dupuy sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa rechazara un planteo presentado por la defensa de Abigail Páez, una de las dos mujeres condenadas a prisión perpetua por el asesinato del niño de cinco años, ocurrido en noviembre de 2021.
La resolución confirmó que, bajo la legislación vigente, la condenada no puede acceder a la libertad condicional, incluso cuando cumpla 35 años de prisión efectiva.
La decisión ratificó un fallo anterior del juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki, quien había desestimado la solicitud presentada por la abogada defensora María Silvina Blanco Gómez. El planteo buscaba establecer una fecha para que Páez pudiera solicitar el beneficio y declarar inconstitucional el artículo 14 del Código Penal.
Sin embargo, desde el ámbito judicial aclararon que no se trató de un pedido de libertad condicional inmediata, ya que la condenada todavía no cumplió el requisito temporal establecido para las penas de prisión perpetua. La discusión se concentró en determinar si correspondía anticipar esa posibilidad y eliminar los impedimentos legales existentes.
Por qué la Justicia rechazó el pedido de Abigail Páez
La defensa presentó su solicitud en junio y reclamó que se incorporara al cómputo de la pena la fecha en que Páez alcanzaría los 35 años de prisión efectiva, plazo previsto por el artículo 13 del Código Penal para solicitar la libertad condicional en condenas perpetuas.
Además, solicitó que se declarara inconstitucional el artículo 14, que excluye de ese beneficio a personas condenadas por determinados delitos. En el caso de Páez, el tribunal consideró que existen dos impedimentos: el homicidio agravado y los delitos contra la integridad sexual por los que recibió condena.
Los magistrados explicaron que, aunque la prisión perpetua absorbió las sanciones correspondientes a los otros delitos, esa circunstancia no eliminó las consecuencias jurídicas de cada una de las figuras penales involucradas, publicó Infobae.
Qué establece el Código Penal sobre la libertad condicional
El artículo 13 del Código Penal establece que las personas condenadas a prisión perpetua deben cumplir 35 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional, siempre que reúnan las condiciones legales correspondientes.
No obstante, el artículo 14 contempla restricciones específicas para determinados delitos. Por ese motivo, cumplir el plazo temporal no garantiza que una persona pueda acceder al beneficio, especialmente cuando su condena está comprendida entre las exclusiones previstas por la legislación.
El Tribunal de Impugnación sostuvo que declarar inconstitucional una norma constituye una medida excepcional, reservada para situaciones en las que exista una incompatibilidad manifiesta con la Constitución Nacional. En su resolución, consideró que la defensa no presentó fundamentos suficientes para justificar esa decisión.
La postura de la Fiscalía y los argumentos judiciales
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, el Ministerio Público Fiscal consideró prematuro resolver la constitucionalidad de la prohibición cuando todavía faltan décadas para que Páez pueda cumplir el requisito temporal establecido por la ley.
Desde la Fiscalía también señalaron que existen otros planteos judiciales relacionados con personas condenadas a prisión perpetua que buscan acceder a beneficios similares. Sin embargo, remarcaron que mantienen una postura contraria a declarar inconstitucional la prohibición.
Las fuentes aclararon que la resolución no implicó evaluar si Páez reúne actualmente las condiciones para obtener la libertad condicional. El tribunal únicamente examinó la posibilidad de establecer anticipadamente una fecha y remover las restricciones legales.
La defensa presentó un recurso ante el Superior Tribunal
La defensora María Silvina Blanco Gómez confirmó que apeló la decisión mediante un recurso de casación, cuya resolución quedó pendiente ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.
La abogada sostuvo que existen antecedentes jurisprudenciales que reconocen la posibilidad de revisar las prohibiciones de libertad condicional para personas condenadas a prisión perpetua. En ese sentido, cuestionó que el tribunal rechazara el planteo por la existencia de una condena por delitos sexuales.
"Nuestro Superior Tribunal de Justicia, en sintonía con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de conceder libertad condicional a personas condenadas a pena perpetua", explicó Blanco.
El derecho a la resocialización, en el centro del debate
La defensora argumentó que toda persona condenada conserva el derecho a la resocialización, independientemente de la gravedad del delito cometido. Según su interpretación, ese principio exige que exista alguna posibilidad legal de solicitar el retorno a la vida en sociedad.
"El derecho a la resocialización es un derecho constitucional previsto en las convenciones de derechos humanos", sostuvo. También afirmó que ese derecho no desaparece por recibir una condena a prisión perpetua.
Blanco cuestionó que no se precisara qué mecanismo permitiría eventualmente a Páez solicitar su libertad si continuara excluida del régimen de libertad condicional. En particular, mencionó el régimen preparatorio para la liberación, previsto para determinadas situaciones de ejecución penal.
Qué pretende conseguir la defensa de Abigail Páez
La abogada explicó que su objetivo no consiste en obtener una liberación anticipada, sino en establecer desde el inicio de la ejecución de la condena cuándo podría solicitarse una revisión de la situación penitenciaria.
"Esto no quiere decir que saldrá automáticamente, porque para acceder a ese beneficio debe reunir una serie de condiciones que se evaluarán en su momento", aclaró la defensora.
También sostuvo que todas las penas perpetuas deberían contar con reglas claras respecto de las posibilidades de solicitar beneficios penitenciarios. Desde su perspectiva, la existencia de diferentes calificaciones jurídicas no debería impedir que se determine un plazo para efectuar ese pedido.
El crimen de Lucio Dupuy y las condenas a perpetua
Lucio Dupuy tenía cinco años cuando fue asesinado en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. El caso provocó una profunda conmoción nacional y derivó en un proceso judicial contra su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
Ambas recibieron condenas a prisión perpetua por su responsabilidad en el crimen. En el caso de Páez, la sentencia también contempló delitos contra la integridad sexual, circunstancia que ahora resultó determinante para el rechazo de su planteo.
Mientras tanto, la discusión judicial continuará ante el Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver el recurso presentado por la defensa. La condena a prisión perpetua permanece vigente y no existe una solicitud de liberación inmediata en tratamiento.