Detuvieron a un hombre por el doble crimen en Misiones: qué revelaron las autopsias

La investigación por el crimen de la pareja de comerciantes en Misiones registró nuevos avances con la detención de un sospechoso y la difusión de los resultados de las autopsias. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz y Griselda Yamila Gritzmacher, quienes fueron asesinados en la localidad de Los Helechos.

El detenido fue identificado como Marcelo Enrique Ifrán, de 40 años. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores lograron identificarlo mediante el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y el seguimiento de una motocicleta.

La principal hipótesis apunta a una posible disputa económica, aunque las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer el doble homicidio y determinar las responsabilidades.

Cómo fue la detención del sospechoso

Ifrán fue detenido durante un allanamiento realizado el sábado 31 de octubre por la noche en su vivienda, donde los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Al día siguiente, los investigadores incautaron una motocicleta y un casco que serán sometidos a peritajes. En paralelo, especialistas analizan dispositivos electrónicos y registros de antenas telefónicas, mientras continúa la búsqueda de los celulares de las víctimas.

También se informó que el sospechoso registra 13 denuncias anteriores por estafa. Las autoridades aclararon que nunca integró la Policía de Misiones, aunque años atrás había rendido un examen de ingreso sin ser incorporado a la fuerza.

Qué revelaron las autopsias de las víctimas

El juez Diego Lafata, a cargo de las actuaciones, brindó detalles sobre las lesiones que presentaban las víctimas y las circunstancias en las que fueron encontrados sus cuerpos.

"El hombre fue hallado arrodillado en el asiento del acompañante, y la señora afuera, a un metro del auto", explicó el magistrado durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con los resultados forenses, Schulz presentaba una lesión mortal en la tráquea y otras heridas menores. Gritzmacher, en tanto, tenía una herida profunda en el abdomen y otra en la región torácica.

La hipótesis sobre la cantidad de atacantes

El magistrado señaló que las características de las lesiones permiten considerar que el doble crimen pudo haber sido cometido por una sola persona.

"Nos da a entender que el hecho habría sido cometido por una sola persona. Las lesiones en los cuerpos son compatibles con la participación de una sola persona", sostuvo Lafata.

Otro dato relevante surgido de la reconstrucción del caso indica que el hijo de dos años de la pareja permaneció al menos nueve horas solo en el vehículo. El niño fue encontrado con vida por trabajadores de un camión recolector.

La causa continúa bajo supervisión judicial, mientras los investigadores esperan los resultados de nuevas pericias para establecer la secuencia del crimen y determinar la eventual participación del detenido.