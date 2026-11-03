Con música y artistas entrerrianos, homenajearán a Santiago Rinaldi en La Vieja Usina de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El comunicador será distinguido este jueves a las 21 horas, en La Vieja Usina de Paraná, durante un espectáculo gratuito que recorrerá su trayectoria en la radio, la televisión y los festivales. Participarán Roberto Romani y destacados artistas entrerrianos.
El premio El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi será entregado este jueves 5 de noviembre, a las 21 horas, en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná. El reconocimiento a su trayectoria en la comunicación y la cultura entrerriana estará acompañado por un espectáculo artístico con entrada libre y gratuita.
La presentación oficial se realizó en Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, y el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, quienes brindaron detalles de la ceremonia y destacaron la trayectoria del homenajeado.
"Creemos que realmente Santiago merece este reconocimiento", expresó Kneeteman, quien recordó su participación como conductor y animador de importantes festivales provinciales y nacionales, entre ellos Cosquín, además de su trabajo radial con el programa Caminata Sabatina.
Un espectáculo para homenajear a Santiago Rinaldi
Stoppello explicó que la ceremonia buscará reflejar las distintas etapas de la carrera del comunicador, mediante una propuesta que combinará música, recuerdos y momentos vinculados con su trabajo en los medios.
"Ha hecho radio, televisión, festivales y todo eso va a estar presente de alguna manera", adelantó el funcionario sobre el espectáculo, que tendrá una duración aproximada de una hora.
Entre los participantes estarán Los Musiqueros Entrerrianos, Juan Manuel Bilat y Roberto Romani, quien recibió la primera edición del premio en 2024 y también tendrá una participación en la conducción del homenaje.
El origen del premio El Sauce
El reconocimiento fue instituido por el gobernador Rogelio Frigerio en 2024 para distinguir a referentes que hayan contribuido tanto al periodismo como a la cultura de Entre Ríos.
Su nombre recuerda a El Sauce, el caballo que utilizó Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros. La distinción busca reconocer trayectorias vinculadas con la identidad cultural entrerriana.
La ceremonia será abierta a toda la comunidad, con ingreso gratuito y por orden de llegada. Desde la organización recomendaron asistir con anticipación para conseguir ubicación y disfrutar del espectáculo.