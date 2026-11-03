Con música y artistas entrerrianos, homenajearán a Santiago Rinaldi en La Vieja Usina de Paraná

El premio El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi será entregado este jueves 5 de noviembre, a las 21 horas, en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná. El reconocimiento a su trayectoria en la comunicación y la cultura entrerriana estará acompañado por un espectáculo artístico con entrada libre y gratuita.

La presentación oficial se realizó en Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, y el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, quienes brindaron detalles de la ceremonia y destacaron la trayectoria del homenajeado.

Sergio Kneeteman, secretario de Comunicación y Prensa provincial (Elonce)

"Creemos que realmente Santiago merece este reconocimiento", expresó Kneeteman, quien recordó su participación como conductor y animador de importantes festivales provinciales y nacionales, entre ellos Cosquín, además de su trabajo radial con el programa Caminata Sabatina.

Un espectáculo para homenajear a Santiago Rinaldi

Stoppello explicó que la ceremonia buscará reflejar las distintas etapas de la carrera del comunicador, mediante una propuesta que combinará música, recuerdos y momentos vinculados con su trabajo en los medios.

"Ha hecho radio, televisión, festivales y todo eso va a estar presente de alguna manera", adelantó el funcionario sobre el espectáculo, que tendrá una duración aproximada de una hora.

Julián Stoppello, secretario de Cultura provincial (Elonce)

Entre los participantes estarán Los Musiqueros Entrerrianos, Juan Manuel Bilat y Roberto Romani, quien recibió la primera edición del premio en 2024 y también tendrá una participación en la conducción del homenaje.

El origen del premio El Sauce

El reconocimiento fue instituido por el gobernador Rogelio Frigerio en 2024 para distinguir a referentes que hayan contribuido tanto al periodismo como a la cultura de Entre Ríos.

Su nombre recuerda a El Sauce, el caballo que utilizó Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros. La distinción busca reconocer trayectorias vinculadas con la identidad cultural entrerriana.

La ceremonia será abierta a toda la comunidad, con ingreso gratuito y por orden de llegada. Desde la organización recomendaron asistir con anticipación para conseguir ubicación y disfrutar del espectáculo.