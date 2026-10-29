Rogelio Frigerio entregará la distinción El Sauce al conductor Santiago Miguel Rinaldi

El gobernador Rogelio Frigerio entregará la distinción El Sauce al locutor, animador y periodista Santiago Miguel Rinaldi en reconocimiento a su trayectoria. La ceremonia se realizará el jueves 5 de noviembre, a las 21, en Paraná.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861. Será abierto a todo público, con entrada libre y gratuita.

La organización estará a cargo de las secretarías provinciales de Comunicación y Prensa y de Cultura. Durante la jornada actuarán Los Musiqueros Entrerrianos y el acordeonista Juan Manuel Bilat.

Más de cuatro décadas en la radio

Santiago Miguel Rinaldi desarrolló una carrera de más de 45 años vinculada con la radio y la conducción de festivales. Sus comienzos estuvieron ligados a la preparación de una prueba frente a un grabador.

Desde el 6 de junio de 1981 conduce Caminata Sabatina, un programa que recorre localidades del interior de Entre Ríos. Las emisiones se realizan en vivo desde los lugares que visita.

A través de ese formato, el ciclo incluye a representantes de instituciones sociales, deportivas y culturales. También presenta historias y testimonios de habitantes de las distintas comunidades entrerrianas.

Su participación en Cosquín y en la visita de Juan Pablo II

En enero de 1985, Rinaldi llegó al escenario del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Su labor como animador incluyó la presentación de artistas y de sus trayectorias ante el público.

Otro de los momentos de su carrera fue la visita del papa Juan Pablo II a Paraná, en 1987. En aquella oportunidad participó de la transmisión radial y estuvo en el palco principal instalado en la terraza del aeropuerto.

“Su santidad, Juan Pablo II nos habla. Escuchemos al maestro de la fe”, anunció durante aquella jornada. A esa experiencia se sumaron numerosas participaciones en festivales a lo largo de su trayectoria.

La distinción que entregará Rogelio Frigerio

El Sauce es un reconocimiento provincial destinado a personas con aportes a la cultura y la comunicación entrerrianas. Su primera entrega se realizó en 2024, cuando fue otorgado a Roberto Romani.

El nombre remite al caballo moro que Justo José de Urquiza montó en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. La estatuilla entregada a los distinguidos representa a ese animal.

En esta oportunidad, Rogelio Frigerio encabezará la entrega a Santiago Miguel Rinaldi. El reconocimiento estará centrado en su trabajo como comunicador y en la difusión de las expresiones culturales de Entre Ríos.