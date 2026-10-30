Xuxa anunció que será abuela por primera vez: “Ahora mi historia está completísima”

Xuxa anunció que será abuela por primera vez y compartió su emoción con un mensaje dedicado a su hija, Sasha Meneghel. La joven espera un bebé junto a su marido, el cantante João Lucas.

La conductora brasileña publicó en Instagram una serie de imágenes de la pareja para celebrar la noticia. Los perros de Sasha y João también formaron parte del anuncio y aparecieron junto a una ecografía.

En el texto que acompañó las fotografías, la artista recordó el nacimiento de su hija y el deseo de vivir algún día una escena similar desde otro lugar. También agradeció a los futuros padres por esta nueva etapa familiar.

El recuerdo que la llevó al nacimiento de Sasha

“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’”, escribió Xuxa al comienzo de la publicación.

La conductora contó que había manifestado ese deseo en numerosas ocasiones. Con humor, le pidió disculpas a Sasha por la insistencia durante sus relaciones y después de su casamiento.

“Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, recordó en el mensaje.

Los videos que enviaba para hablar de su futuro nieto

Xuxa también reveló que acostumbraba a enviarle a su hija videos de niños. Las imágenes de chicos cantando, bailando o jugando con animales eran una manera de compartir sus ganas de convertirse en abuela.

“Perdón por todas las veces que te mandé videos de chicos bailando, cantando, jugando con animales y te decía: ‘Mirá a mi futuro nieto’”, expresó.

Luego, la artista se dirigió a Sasha con palabras de afecto. “Sa, mi vida, sabés cuánto te amo”, escribió antes de extender el saludo a João Lucas.

Las palabras para su hija y su yerno

La conductora describió al cantante como el yerno que le había pedido a Dios. “Estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo”, manifestó.

En ese mismo pasaje, Xuxa hizo referencia al signo zodiacal que compartiría con el bebé. “Un ariano que va a ser muy amado”, agregó al expresar sus expectativas por la llegada.

Para cerrar, resumió su felicidad con una frase: “Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡Gracias!”. La publicación recibió mensajes de seguidores que acompañaron el anuncio y felicitaron a la familia.