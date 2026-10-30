El Papa en Argentina: confirmaron a qué hora llega y las actividades de su agenda

En un hecho histórico, el Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. El pontífice llegará al país tras 39 años sin visitas papales, y su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

La confirmación llegó a través de un mensaje que el propio León XIV publicó en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”. Y acotó: “que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

A qué hora pisará suelo argentino

La visita pone fin a una espera de casi cuatro décadas: el último Papa en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II, en abril de 1987. En ese lapso transcurrió íntegro el pontificado de Francisco, el primer papa argentino de la historia, quien nunca regresó a su país natal.

León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Será la primera escala argentina de una gira de 11 días que abarcará 10 ciudades en tres países. El tramo local se extenderá hasta el 11 de noviembre, cuando el pontífice parta hacia Lima desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El gobierno nacional mediante el decreto 1103/2026 estableció un esquema de tres feriados con distinto alcance territorial: el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba; y el miércoles 11, únicamente en la provincia de Buenos Aires.

La agenda del Papa

Tras el aterrizaje en Aeroparque el domingo 8 de noviembre, la primera actividad de León XIV en suelo argentino será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

A continuación, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, y a las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

El segundo día, lunes 9 de noviembre, arrancará temprano con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde el papa se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, la jornada continuará en Puerto Madero. En la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el pontífice mantendrá un encuentro con representantes del mundo laboral: dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. El tema del trabajo es uno de los ejes que León XIV destacó desde el inicio de su pontificado.

Más tarde, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada cerrará a las 18:45 con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

El martes 10 de noviembre, León XIV volará a Córdoba por la mañana: el vuelo partirá de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Ambrosio Taravella. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, luego, se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La elección de Córdoba responde a un doble criterio. Por un lado, su ubicación en el centro del país facilita la participación de fieles del norte y del interior sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires. Por otro, la provincia tiene un peso eclesiástico propio: allí desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

De regreso en la capital federal, el papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

Finalmente, la última jornada argentina, el miércoles 11 de noviembre, comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país, indica Infobae.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza, y el vuelo hacia Lima partirá media hora después. El miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.