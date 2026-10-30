Dos buzos murieron durante un ejercicio militar en el río Uruguay

Dos buzos del Ejército uruguayo murieron y otro desapareció durante un ejercicio militar en el río Uruguay. Un cuarto efectivo fue rescatado con vida.
Dos efectivos del Ejército Nacional uruguayo murieron durante un ejercicio de buceo táctico en aguas del río Uruguay, frente al muelle del Anglo, en Fray Bentos, departamento de Río Negro. Un tercer buzo permanece desaparecido y continúa siendo buscado por las autoridades. Un cuarto efectivo fue rescatado con vida y se encuentra internado en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI).
Según informó la Armada Nacional del vecino país en un comunicado, cerca de las 21:58 de este jueves, la Prefectura del Puerto de Fray Bentos recibió un llamado del servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la presunta desaparición de varias personas en aguas del río Uruguay, en inmediaciones del muelle del Anglo.
De acuerdo con la información primaria, se trataba de cursantes del Curso de Buzo Táctico, impartido por el Batallón de Infantería N.º 9 de Fray Bentos.
Tras recibir la alerta, la Armada desplegó las embarcaciones PNN 570 y PNN 215 para iniciar las tareas de búsqueda y rescate. Durante el operativo fueron localizados y recuperados dos cuerpos, mientras que continúa la búsqueda de un tercer efectivo militar.
El ejercicio involucraba a 20 efectivos y tres instructores del Ejército. Los participantes realizaban una práctica con una linga sumergida de varios metros, de la que debían engancharse y desengancharse para avanzar.
En determinado momento, las cuerdas quedaron enganchadas en las boyas del dolphin de amarre que se construye en el muelle. De acuerdo con el relato del corresponsal, uno de los buzos se hundió y los demás debieron cortar las cuerdas para poder regresar a la superficie. Tres efectivos no lograron salir del agua.
La zona donde se desarrollaba el ejercicio presenta una fuerte correntada debido a su proximidad con el canal de navegación. Además, el nivel del río se encuentra por encima de lo habitual y la profundidad en ese sector alcanza entre 15 y 16 metros, según la información proporcionada por Rojas.
El operativo de búsqueda y rescate continúa bajo la coordinación de la Armada Nacional, en conjunto con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC).
El Batallón de Infantería N.º 9 de Fray Bentos es un centro de formación de buzos tácticos del Ejército Nacional, donde durante años se han capacitado efectivos militares.