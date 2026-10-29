Tragedia en España: confirmaron que los trenes chocaron a una velocidad de hasta 200 km/h

El primer informe sobre la tragedia ferroviaria en España reveló que los trenes de alta velocidad AVE e Iryo colisionaron a entre 160 y 200 km/h. El accidente dejó al menos 69 muertos y los investigadores recuperaron las cajas negras para determinar sus causas.
La tragedia ferroviaria en España, que dejó al menos 69 personas fallecidas, comenzó a esclarecerse a partir de los primeros resultados de la investigación técnica. Según el informe preliminar de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT), los trenes de alta velocidad AVE e Iryo colisionaron a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora.
El accidente ocurrió a la altura de Urda, en la provincia española de Toledo. La magnitud del impacto provocó el descarrilamiento de numerosos vagones y dejó varios coches volcados junto al terraplén de la vía.
De acuerdo con el organismo investigador, el coche de cabeza del tren AVE, identificado con el número 8, quedó empotrado en el último coche del Iryo, identificado con el número 1. Ambas unidades terminaron volcadas y giradas al pie del terraplén.
Cómo quedaron los trenes después del choque
El informe detalló que el resto del tren AVE descarriló completamente. Seis de sus coches quedaron sobre la plataforma ferroviaria, mientras que el coche número 7 cayó por el terraplén.
Uno de los daños más significativos se registró en el coche número 3, que quedó atravesado por un fragmento de carril deformado como consecuencia de la colisión.
En el caso del tren Iryo, el relevamiento también identificó importantes daños y descarrilamientos. Los investigadores documentaron la posición de las unidades afectadas para reconstruir la secuencia del accidente y establecer las condiciones en las que se produjo el impacto.
Una falla en el sistema de señalización, bajo investigación
Uno de los puntos centrales del informe estuvo relacionado con una avería en el sistema de señalización ferroviaria LZB, registrada a las 8:31, según la documentación recopilada por los investigadores.
A partir de esa falla, los trenes comenzaron a circular bajo el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). Esta situación requirió intercambios de información entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif.
La investigación busca determinar cómo se desarrolló la sucesión de averías, instrucciones y decisiones operativas que precedieron al choque. También se analizará por qué no actuaron las barreras de seguridad que podrían haber evitado o reducido las consecuencias de la colisión.
Recuperaron las cajas negras de los trenes
La AITAT informó que sus investigadores participaron este jueves, junto con la Policía Judicial y las empresas ferroviarias, en la recuperación de los registros embarcados de ambas formaciones, conocidos como cajas negras.
Los dispositivos quedaron bajo custodia de la Guardia Civil y serán fundamentales para reconstruir las condiciones de circulación, las velocidades y las actuaciones previas al accidente.
El organismo explicó que el estado de algunos vehículos dificultó el acceso a los equipos de registro. Por ese motivo, las tareas de recuperación se realizaron en coordinación con los especialistas que trabajaban sobre las formaciones siniestradas.
Los investigadores también analizaron el centro de control
Un primer equipo, integrado por tres técnicos investigadores, se trasladó hasta Urda para inspeccionar el lugar del accidente. El trabajo se concentró especialmente en las condiciones de los trenes y sus sistemas de seguridad.
En paralelo, un segundo grupo, conformado por el director de investigación técnica de accidentes ferroviarios y un consejero especializado, acudió al Centro de Regulación y Control de alta velocidad de Adif, ubicado en la estación de Atocha, en Madrid.
Allí se recopilaron datos vinculados con la gestión de la circulación ferroviaria y las comunicaciones mantenidas durante la situación de funcionamiento degradado del sistema de señalización.
La investigación continuará con nuevas pericias
La autoridad investigadora aclaró que el informe corresponde a una etapa inicial de recopilación de información y que todavía resta avanzar con distintas actuaciones técnicas para determinar las causas del siniestro.
Entre las próximas medidas se encuentran entrevistas, inspecciones de instalaciones ferroviarias y material rodante, además de una revisión de los antecedentes de mantenimiento de los sistemas involucrados.
Los investigadores también analizarán la información obtenida de las cajas negras y de los registros del centro de control. Estos elementos permitirán establecer una cronología más precisa de los acontecimientos y determinar qué factores contribuyeron a la tragedia.
Por el momento, la velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora y la avería del sistema de señalización constituyen datos relevantes de la investigación preliminar, aunque todavía no se estableció una conclusión definitiva sobre las responsabilidades y las causas del accidente.