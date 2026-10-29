Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares en Concordia

La Policía Federal Argentina secuestró 300 mil atados de cigarrillos de contrabando, valuados en 428.293 dólares, durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14, en inmediaciones de Concordia. El cargamento era transportado en un camión que provenía de Misiones y tenía como presunto destino la provincia de Buenos Aires. El conductor fue detenido y quedó bajo prisión preventiva.

El procedimiento se realizó el martes, alrededor de las 19.25, cerca de la intersección de las rutas nacionales 14 y 015. Allí, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concordia realizaban controles vehiculares cuando interceptaron un camión Iveco con semirremolque.

Durante la inspección inicial, el camionero presentó la documentación correspondiente y aseguró que trasladaba zapatillas, sábanas, pavas eléctricas y mates. Sin embargo, los agentes detectaron inconsistencias que motivaron una intervención judicial.

Un escáner permitió descubrir el cargamento ilegal

Ante las irregularidades, tomó intervención el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la Secretaría Penal de Alan Bergoldt. Por disposición judicial, el vehículo fue trasladado hasta las instalaciones de ARCA-Aduana para realizar una inspección más exhaustiva.

En la sede aduanera, los agentes utilizaron un escáner de cargas que permitió detectar bultos compatibles con cajas de cigarrillos. Posteriormente, con autorización judicial, procedieron a abrir el contenedor.

En el interior encontraron 600 cajas de cigarrillos de origen extranjero, distribuidas en 550 cajas de la marca Gift y otras 50 de Coronado.

En total, los efectivos contabilizaron 30 mil cartones, equivalentes a 300 mil atados de cigarrillos, cuyo valor fue estimado en 428.293 dólares.

Además de la mercadería, se dispuso el secuestro del camión Iveco, el semirremolque, el contenedor, el teléfono celular del conductor y documentación considerada de interés para la investigación.

Investigan una supuesta documentación de Gendarmería

Entre los documentos encontrados, los investigadores detectaron una supuesta acta de Gendarmería Nacional cuya autenticidad deberá ser determinada.

La Justicia busca establecer si esa documentación fue utilizada para justificar el traslado de la mercadería desde Bernardo de Irigoyen, Misiones, hasta Buenos Aires.

El conductor fue detenido e incomunicado, imputado por el delito de encubrimiento de contrabando. Este jueves, luego de permanecer dos días privado de su libertad, fue indagado por la Justicia Federal de Concordia.

Tras la audiencia, se dispuso que continuara detenido bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Allanamiento en Misiones y continuidad de la investigación

Como parte de las medidas judiciales, también se realizó un allanamiento en la provincia de Misiones, aunque hasta el momento no trascendieron los resultados del procedimiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal conducida por Francisco Bertrand, que busca determinar el origen del cargamento, su destino final y la posible participación de otras personas en la maniobra.

Asimismo, se intenta establecer si existió una estructura organizada detrás del traslado de los cigarrillos y cuál fue el papel de la documentación encontrada en poder del transportista.