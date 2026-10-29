Fuerte choque entre dos autos en Paraná: uno terminó sobre la vereda, dañó una moto y un conductor fue hospitalizado

Un fuerte choque entre dos autos en Paraná dejó a un conductor lesionado y provocó importantes daños materiales durante la mañana de este jueves. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Malvinas, donde colisionaron un Chevrolet y un Fiat. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos dio un trompo, terminó parcialmente sobre la vereda y golpeó una motocicleta que se encontraba estacionada.

El conductor del Fiat sufrió golpes y debió ser asistido por personal sanitario. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica. En tanto, el automovilista que conducía el Chevrolet permaneció en el lugar y, según pudo observar Elonce, no presentaba lesiones aparentes.

Choque en Santa Fe y Malvinas (foto Elonce)

El accidente generó complicaciones en la circulación vehicular en una zona céntrica de Paraná. Personal policial intervino para ordenar el tránsito, mientras vecinos y comerciantes se acercaron al lugar. Los trabajadores de la zona señalaron que la intersección registra accidentes con frecuencia y manifestaron preocupación por la velocidad a la que circulan algunos vehículos.

Cómo ocurrió el choque en Santa Fe y Malvinas

De acuerdo con la información recabada por Elonce en el lugar, el Chevrolet circulaba por calle Malvinas, mientras que el Fiat transitaba por Santa Fe.

Por circunstancias que deberán establecerse, ambos vehículos colisionaron en la intersección. El Fiat recibió un impacto en uno de sus laterales y en la parte trasera, lo que provocó que girara sobre la calzada y terminara sobre la vereda.

El automóvil quedó con importantes daños en su carrocería, mientras que el Chevrolet sufrió destrozos en la parte delantera.

Choque en Santa Fe y Malvinas (foto Elonce)

El conductor del Chevrolet explicó brevemente a Elonce que, según su versión, el otro vehículo circulaba a una velocidad elevada y no alcanzó a frenar.

De acuerdo con ese testimonio, ambos conductores habrían intentado esquivarse, pero no lograron evitar la colisión. Las circunstancias y responsabilidades del siniestro deberán ser determinadas por las autoridades intervinientes.

Un conductor fue trasladado en ambulancia

El automovilista que conducía el Fiat, señalado en el lugar como chofer de una aplicación de viajes, sufrió golpes como consecuencia del impacto y del giro que realizó su vehículo.

El hombre permaneció dentro del automóvil mientras aguardaba la llegada de la ambulancia. Una vez asistido por los profesionales sanitarios, fue trasladado para una evaluación médica.

Choque en Santa Fe y Malvinas (foto Elonce)

Por su parte, el conductor del Chevrolet se encontraba en condiciones de realizar los trámites correspondientes al seguro y el intercambio de documentación. Se trataría de un vehículo oficial del Ministerio de Educación de Córdoba.

La Policía trabajó en el lugar para ordenar la circulación, debido a que uno de los automóviles había quedado parcialmente sobre la vereda y el siniestro afectaba el tránsito habitual de la intersección.

Un trabajador encontró su moto tirada después del impacto

Además de los daños registrados en ambos automóviles, el choque afectó a una motocicleta que se encontraba estacionada frente a una carnicería de la esquina.

Su propietario, trabajador del comercio, contó a Elonce que se encontraba cumpliendo sus tareas cuando escuchó el fuerte ruido de la colisión. “Nosotros lo único que logramos fue escuchar el ruido. Cuando salimos afuera, yo vi el auto y la moto tirada. El accidente no pudimos verlo porque estábamos trabajando”, relató.

Choque en Santa Fe y Malvinas (foto Elonce)

El hombre explicó que, al salir del local, encontró su motocicleta en el suelo, luego de que uno de los automóviles terminara sobre la vereda. “Cuando salí afuera me encontré con mi vehículo en el piso”, expresó.

El trabajador indicó que todavía debía evaluar los daños ocasionados a su rodado y regresó a sus tareas habituales en el comercio.

Comerciantes aseguran que los choques son frecuentes en esa esquina

El accidente volvió a generar preocupación entre quienes trabajan y viven en las inmediaciones de Santa Fe y Malvinas.

El empleado de la carnicería aseguró que no es la primera vez que se produce un siniestro de estas características en el sector. “La otra vuelta también colisionó un auto con una camioneta. Justamente ahí, en el árbol, fue donde se dobló la camioneta. Se partió al medio prácticamente”, recordó.

Según su testimonio, en aquella oportunidad el árbol ubicado sobre la vereda evitó que uno de los vehículos avanzara hacia el comercio.

El trabajador consideró que la velocidad de circulación representa uno de los principales problemas de la intersección. “Esta zona es muy propensa a los accidentes. Los vehículos andan a una velocidad muy alta y no frenan, y pasa lo que pasa”, manifestó.

Choque en Santa Fe y Malvinas: un conductor hospitalizado

Una vecina advirtió sobre la visibilidad y la velocidad de los autos

Una comerciante con varios años de actividad en la zona también dialogó con Elonce y aseguró que los accidentes se repiten desde hace tiempo, incluso cuando las calles tenían otros sentidos de circulación.

“Siempre ocurrió acá”, afirmó, al referirse a los choques registrados en la esquina.

La mujer señaló que las características de la intersección pueden dificultar la visibilidad de los conductores que se aproximan desde ambas calles. “Yo, mirando desde mi negocio hacia el sur, Santa Fe que viene hacia el parque, la veo oblicua a la calle. Y esta que viene por Malvinas, como es larga, se encuentra en la esquina porque no se ve”, explicó.

También manifestó su preocupación por la velocidad con la que, según su percepción, circulan algunos automovilistas por Santa Fe. “El que viene por Santa Fe viene a mucha velocidad y no para. Como tiene su mano, sigue. Y el que viene de Malvinas, cuando se encuentra en la mitad de la calle, no tiene tiempo de retroceder”, sostuvo.

La comerciante recordó otro accidente en el que una camioneta terminó contra un árbol cercano al negocio, después de protagonizar una colisión similar.

“Igual, exactamente igual. Una camioneta que también venía por calle Santa Fe a mucha velocidad, la da vuelta en la misma situación y se pega sobre el otro árbol de la misma carnicería”, relató.

Tránsito complicado en una zona de intenso movimiento

El choque provocó demoras en la circulación por Santa Fe y Malvinas, donde los efectivos policiales debieron intervenir para permitir el paso alternado de vehículos.

Se trata de una intersección con movimiento constante, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al mediodía, cuando coinciden los desplazamientos vinculados con establecimientos educativos, comercios y oficinas públicas.

Los comerciantes advirtieron que los siniestros representan un riesgo no solamente para los conductores, sino también para los peatones que circulan por las veredas.

El accidente se produjo durante una mañana en la que también se había registrado otro choque de consideración en calle Juan Báez, entre Amanda Mayor y Ángela Sors. En ese episodio estuvieron involucrados un transporte escolar y una camioneta distribuidora, aunque no se reportaron personas heridas.

En el caso de Santa Fe y Malvinas, el saldo fue un conductor trasladado en ambulancia, dos automóviles con importantes daños y una motocicleta afectada. La Policía intervino para normalizar la circulación y establecer las circunstancias del siniestro.