Decomisaron 2.762 kilos de carne y grasa en mal estado durante un control en el Túnel Subfluvial

Decomiso de carne en mal estado en Paraná

Más de 2.700 kilos de carne porcina, grasa y otros productos de origen animal en estado de putrefacción fueron decomisados durante un operativo policial realizado en el Puesto Caminero Túnel, en Paraná. La mercadería era transportada en un camión que circulaba con el equipo de refrigeración apagado y sin la documentación sanitaria correspondiente.

El procedimiento se llevó adelante este martes al mediodía, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un camión Iveco Daily para realizar un control de rutina. Debido a las características de la carga, se solicitó la intervención de personal de la Brigada Abigeato Paraná, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Decomiso de carne en mal estado en Paraná (foto Estación Plus Crespo)

Durante la inspección, los uniformados detectaron un fuerte olor putrefacto proveniente de la mercadería, además de irregularidades en las condiciones de conservación y traslado. Ante esta situación, se dispuso la intervención de un profesional veterinario para determinar si los alimentos reunían las condiciones necesarias para su comercialización y consumo.

Detectaron carne en mal estado y el equipo de frío apagado

Según pudo confirmar Estación Plus Crespo, los efectivos constataron que el camión transportaba cortes cárnicos porcinos, grasa y otros desperdicios de origen animal, todos destinados a fines comerciales.

Decomiso de carne en mal estado en Paraná (foto Estación Plus Crespo)

Al revisar las condiciones del transporte, los agentes comprobaron que el equipo de refrigeración se encontraba apagado y que la carga carecía de la certificación sanitaria exigida por la normativa vigente.

Además, los productos presentaban alteraciones organolépticas, es decir, modificaciones en características como el olor y otras condiciones perceptibles de la mercadería, que evidenciaban un deterioro significativo.

Decomiso de carne en mal estado en Paraná (foto Estación Plus Crespo)

La situación motivó la intervención del veterinario, quien examinó los productos y confirmó que no se encontraban aptos para el consumo humano, debido al riesgo sanitario que representaban.

Decomisaron y destruyeron 2.762 kilos de productos

Tras la evaluación sanitaria, el personal de la Brigada Abigeato Paraná procedió al decomiso de 2.762 kilos de mercadería, entre cortes porcinos, grasa y desperdicios.

La medida tuvo como finalidad impedir que los productos continuaran su recorrido comercial y pudieran llegar a los consumidores.

Decomiso de carne en mal estado en Paraná (foto Estación Plus Crespo)

De acuerdo con la información del procedimiento, el veterinario interviniente determinó que la mercadería debía ser retirada de circulación por las condiciones de deterioro que presentaba.

Posteriormente, se realizó la desnaturalización de toda la carga mediante un proceso de digestión mecánica, un procedimiento destinado a inutilizar los productos para evitar su comercialización o consumo.

Investigan infracciones a la Ley de Carnes

Como resultado del operativo, los efectivos de la Brigada Paraná confeccionaron las actas correspondientes y documentaron las irregularidades detectadas durante la inspección del vehículo.

Las actuaciones serán remitidas al organismo competente para su evaluación y la eventual aplicación de sanciones por infracción a la Ley de Carnes N° 7292 y sus reglamentaciones complementarias.

Decomiso de carne en mal estado en Paraná (foto Estación Plus Crespo)

Entre las faltas constatadas se encuentran la ausencia de documentación sanitaria y el incumplimiento de las condiciones de refrigeración necesarias para transportar este tipo de productos.

El procedimiento permitió retirar de circulación una importante cantidad de mercadería que, según la evaluación veterinaria, representaba un riesgo para la salud de quienes pudieran consumirla.