Túnel Subfluvial: decomisaron 43 hormas de fiambre transportadas sin permiso sanitario

Un cargamento de fiambre fue decomisado durante un control de la Policía de Entre Ríos en el puesto vial del Túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe. La mercadería era trasladada en un camión que no contaba con la documentación sanitaria reglamentaria.

El procedimiento se realizó en el acceso al enlace interprovincial. Durante la inspección, los agentes revisaron la carga y la documentación del transporte.

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, se encontraron 43 hormas de jamón cocido, jamón crudo y salame milán.

Qué mercadería transportaba el camión

La mayor parte del cargamento estaba compuesta por 32 hormas de jamón cocido. Los policías también contabilizaron cuatro de jamón crudo y siete de salame milán.

Al verificar los papeles del vehículo en el Túnel Subfluvial, los agentes constataron que tenía vencida la habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Además, comprobaron que el transporte carecía del permiso sanitario correspondiente. Ambas irregularidades fueron detectadas durante el mismo procedimiento.

El decomiso del cargamento de fiambre

Ante la falta de documentación vigente, se dispuso el decomiso del fiambre. La medida comprendió las 43 piezas encontradas en el camión.

La intervención se realizó por infracciones a la Ley Provincial de Carnes y sus disposiciones reglamentarias. La información oficial vinculó el decomiso con las condiciones documentales del traslado.

En el operativo participaron la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos.