La madre de Lionel Scaloni falleció en Pujato tras una larga enfermedad

Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, en la localidad santafesina de Pujato. El fallecimiento ocurrió este martes 27 de octubre.

Marzetti atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años. El entrenador de la Selección argentina había hablado públicamente sobre esa situación y la preocupación que le generaba la salud de su madre.

Según informó Rosario3, fuentes familiares confirmaron el fallecimiento a Radio 2. El mismo medio indicó que el velorio sería íntimo y que, de acuerdo con versiones, el técnico estaría en Buenos Aires, camino a despedirla.

La vida de Eulalia Marzetti en Pujato

La madre de Lionel Scaloni vivía en Pujato junto con su esposo. En esa localidad se había desempeñado como jueza de paz.

Allí crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. La familia mantuvo su vínculo con el pueblo santafesino del que es oriundo el director técnico.

El momento en que Scaloni habló de su enfermedad

El 15 de octubre de 2021, después de una victoria de la Selección argentina ante Perú, Lionel Scaloni contó en una conferencia de prensa el difícil momento familiar que atravesaba. En esa oportunidad explicó que la salud de su madre ocupaba sus pensamientos.

“No estoy para pensar en el Mundial”, expresó entonces el entrenador, cuando todavía faltaba más de un año para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sus palabras estuvieron relacionadas con la enfermedad de Eulalia.

Ese mismo año, tras la conquista de la Copa América frente a Brasil, el técnico le había dedicado el título. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había manifestado.