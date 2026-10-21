Scaloni llegó a un acuerdo con la AFA para seguir en la Selección argentina hasta 2030

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar como entrenador de la Selección argentina después de diciembre de 2026. El director técnico campeón del mundo alcanzó un entendimiento para extender su vínculo por dos años, con una cláusula de renovación automática que permitiría prolongar su continuidad hasta el Mundial de 2030.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador mantuvo conversaciones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la última fecha FIFA.

Tras analizar su futuro y resolver diferencias contractuales, especialmente económicas, decidió continuar al frente del seleccionado nacional.

De concretarse la extensión hasta 2030, Scaloni completaría 12 años como entrenador de Argentina, ya que asumió el cargo en 2018. Sin embargo, hasta el momento, la AFA no había oficializado el nuevo acuerdo.

Cómo será el nuevo contrato de Lionel Scaloni

El entendimiento contempla una primera extensión contractual hasta 2028, con la posibilidad de prolongar el vínculo automáticamente hasta 2030, siempre que ambas partes mantengan su conformidad.

La intención es que Scaloni continúe al frente del proyecto deportivo durante el próximo ciclo mundialista, con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2030.

El torneo tendrá una particularidad histórica para Argentina, ya que el país será sede de uno de los partidos conmemorativos del centenario de los mundiales.

Las negociaciones entre el entrenador y Claudio Tapia avanzaron después de que se resolvieran distintos aspectos del contrato, principalmente relacionados con las condiciones económicas.

Cuándo anunciará la AFA la continuidad de Scaloni

Aunque el acuerdo estaría encaminado, todavía restaba la confirmación institucional de la Asociación del Fútbol Argentino.

De acuerdo con la información difundida, el anuncio podría concretarse durante los próximos días o en la fecha FIFA prevista entre el 9 y el 17 de noviembre.

La presencia del entrenador en Argentina durante ese período podría facilitar la presentación oficial del nuevo vínculo.

Por el momento, la única comunicación institucional mencionada sobre las negociaciones correspondió al inicio de las conversaciones entre Scaloni y Tapia.

Los próximos amistosos de la Selección argentina

Mientras se espera la oficialización del acuerdo, la Selección argentina se prepara para disputar sus últimos compromisos internacionales de 2026.

El equipo dirigido por Scaloni afrontará dos encuentros amistosos durante noviembre, en los que el entrenador continuará evaluando futbolistas y alternativas para el próximo ciclo mundialista.

El calendario informado contempla los siguientes partidos:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera, Buenos Aires, con horario a confirmar.

Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Los encuentros permitirán observar nuevas variantes dentro del plantel y continuar con el proceso de renovación de la Selección.

Las bajas que tendrá Argentina en noviembre

Para los próximos compromisos, Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes recibieron sanciones de la FIFA por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026.

El mediocampista de Boca Juniors fue suspendido por diez partidos y todavía deberá cumplir siete fechas de sanción.

Por su parte, Nahuel Molina, lateral de Roma, recibió una suspensión de siete encuentros, de los cuales le restan cuatro.

Otra de las incógnitas es la situación de Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió un desgarro y su presencia en los amistosos de noviembre quedó comprometida.