Máxima Duportal fue convocada a Las Leonas y entrenará con la Selección Argentina

La hockista entrerriana Máxima Duportal fue convocada a Las Leonas, la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped, para integrar el plantel superior que comenzó una nueva etapa de entrenamientos bajo la conducción de Fernando Ferrara. La deportista, formada en el Club Atlético Talleres de Paraná y actualmente integrante de River Plate, dio un paso importante en su carrera deportiva al ser incluida entre las 35 jugadoras seleccionadas.

La noticia fue celebrada por la Federación Entrerriana de Hockey, que destacó el crecimiento deportivo de Duportal, integrante del seleccionado mayor provincial. Su convocatoria representa un reconocimiento a su trayectoria y le permitirá entrenar junto a las principales referentes del hockey argentino.

“¡De Entre Ríos a Las Leonas! Qué orgullo tan grande nos da ver el crecimiento de Máxima Duportal”, expresaron desde la entidad provincial al dar a conocer la noticia. Además, remarcaron que su esfuerzo, constancia y talento fueron fundamentales para alcanzar esta oportunidad.

De Talleres de Paraná a la Selección Argentina

Máxima Duportal comenzó su formación deportiva en el Club Atlético Talleres de Paraná, institución en la que desarrolló sus primeras etapas como jugadora de hockey. Posteriormente, continuó su carrera en River Plate, donde actualmente compite y suma experiencia.

Su recorrido también incluyó la participación en el seleccionado mayor de la Federación Entrerriana de Hockey, representando a la provincia en competencias de la disciplina.

Desde la Federación destacaron especialmente su convocatoria al equipo nacional y le dedicaron un mensaje de reconocimiento: “¡Felicitaciones, Maxi! Todo el hockey entrerriano te acompaña en este momento”.

Las Leonas comenzaron una nueva etapa de preparación

La convocatoria de Duportal se produjo en el marco del regreso a los entrenamientos de Las Leonas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), bajo la dirección técnica de Fernando Ferrara.

El entrenador presentó una lista de 35 jugadoras para iniciar un nuevo proceso de preparación con vistas a la FIH Pro League. Si bien algunas convocadas todavía no se incorporaron por encontrarse fuera del país, todas fueron incluidas en esta etapa de trabajo del seleccionado nacional.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Delfina Persoglia, Rocío Bianchi, Pili Palacio, Máxima Duportal y Julieta Guggini, quien había integrado Las Leoncitas hasta 2022. También se destacó el regreso de Paula Santamarina.