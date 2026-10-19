Entre Ríos se destacó en el Campeonato de Selecciones de hockey sobre césped: “Estuvimos a la altura, sin dudas”

El seleccionado masculino de hockey sobre césped de Entre Ríos se consagró campeón del Campeonato Argentino de Selecciones y consiguió el ascenso a la categoría A, durante la competencia disputada en Córdoba. Por su parte, el combinado femenino tuvo una destacada actuación y alcanzó el segundo puesto, aunque permaneció en la categoría B debido al formato del torneo. Integrantes de ambos equipos compartieron con Elonce sus experiencias y analizaron los resultados obtenidos.

Desde la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, los deportistas destacaron el trabajo realizado durante los meses previos, la exigencia de los encuentros y la importancia de representar a la provincia en una competencia nacional.

Justo Wallingre, integrante del seleccionado masculino, expresó su satisfacción por haber conseguido el campeonato y el regreso a la máxima categoría. “Por suerte pudimos conseguir el objetivo. Fue una competencia con seleccionados bastante parejos, duros, ásperos y muy físicos”, relató.

El camino al título y el ascenso masculino

Wallingre explicó que el plantel masculino llegó al campeonato con varios jugadores jóvenes y una formación relativamente nueva, por lo que existía incertidumbre sobre cómo respondería el equipo ante los rivales.

“Éramos un equipo muy nuevo, con muchos chicos jóvenes. En los entrenamientos y amistosos veníamos bastante bien, pero hasta que llega la competencia no sabés cómo va a ir todo”, reconoció.

Sin embargo, destacó que el conjunto logró fortalecerse durante el desarrollo del torneo y superar los momentos más exigentes.

“A medida que iban pasando los partidos y los momentos difíciles, el equipo respondía. Todos nos adherimos al plan y pudimos conseguir el objetivo, que era volver a la A. Era una espinita que teníamos”, manifestó el jugador.

Las mujeres lograron el segundo puesto y destacaron la preparación

Valentina Márquez, integrante del seleccionado femenino, explicó que el equipo consiguió finalizar en la segunda posición, aunque las modificaciones en el sistema de competencia impidieron que ese resultado se tradujera en un ascenso.

“Este año la Confederación cambió el sistema. No sería un segundo puesto como tal, sino que nos mantenemos en la B y no hay ascenso”, aclaró.

La jugadora destacó que la continuidad de gran parte del plantel permitió afrontar la competencia con un conocimiento previo entre sus integrantes.

“Venimos de años de estar casi siempre las mismas jugadoras, con mucho conocimiento entre nosotras. Hace un par de meses que estábamos entrenando y tuvimos casi tres amistosos con Santa Fe, algunos allá y otros acá”, contó a Elonce.

Además, explicó que realizaron prácticas en Rowing y Plumín, mientras que las integrantes que residían en Buenos Aires buscaron organizar sus tiempos para participar de la preparación.

“Estábamos a la altura de la competencia”

Máxima Duportal, también integrante del seleccionado femenino, analizó el nivel de los rivales y destacó la evolución que mostró Entre Ríos durante el campeonato.

“Nos encontramos con una competencia que nos sorprendió, porque uno va paso a paso en estos torneos, que son largos, pero a la vez cortos, porque no te dan una segunda oportunidad”, explicó.

La deportista consideró que los entrenamientos previos y el conocimiento entre las jugadoras fueron fundamentales para sostener el rendimiento.

“El equipo fue muy preparado, con muchos entrenamientos encima y conociéndonos mucho. Se fue afianzando partido a partido, pero nos encontramos con un torneo en el cual estábamos a la altura, sin dudas”, aseguró.

El valor de los resultados para el hockey entrerriano

Marcos Burgos también participó de la entrevista y destacó la importancia de ambas actuaciones para el posicionamiento de Entre Ríos dentro del hockey nacional.

“Este tipo de competencias y el título obtenido le dan jerarquía y categoría a la Federación y a los seleccionados que la representan. Tanto luchar por el ascenso como conseguir volver a la A nos pone en el mapa de las provincias más competitivas”, expresó.

Asimismo, resaltó que los dos planteles mostraron compromiso durante la preparación y el desarrollo del campeonato.

Hockey sobre césped: Entre Ríos tuvo una gran participación en el Campeonato de selecciones

“Viajaron dos planteles muy sólidos, tanto en las relaciones humanas como en lo táctico y técnico. Se veía el entrenamiento y la conciencia de querer representar a la provincia e ir en busca de los títulos más altos”, sostuvo.

Burgos consideró que los resultados reflejaron el trabajo realizado por los jugadores y los equipos que acompañaron la preparación de ambos seleccionados.