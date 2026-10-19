Entre Ríos se consagró campeón del Argentino de Hockey masculino y logró el ascenso

Entre Ríos se consagró campeón del Argentino de Hockey masculino tras vencer por 4 a 2 a Salta en la final de la Zona Ascenso, disputada en Córdoba. El seleccionado provincial, dirigido por José Benítez, coronó una destacada campaña y consiguió regresar a la máxima categoría del hockey sobre césped nacional, que disputará durante la temporada 2027.

La definición se jugó en la cancha 1 del predio deportivo Mario Alberto Kempes, donde el conjunto entrerriano debió superar a un rival que presentó resistencia hasta los últimos minutos. La eficacia ofensiva y el aprovechamiento de las jugadas de córner corto resultaron determinantes para quedarse con el título.

La consagración representa el cumplimiento del objetivo que el plantel había manifestado durante la competencia. En diálogo previo con El Once Deportivo, los jugadores expresaron: "Tenemos ganas de ganar. Nos gusta soñar en jugar el domingo y ganar el domingo también, que es lo que necesitamos para ascender".

Cómo fue la victoria de Entre Ríos ante Salta

Según informó Plaza Web, el seleccionado entrerriano abrió el marcador a los cinco minutos del primer cuarto mediante Joaquín Vich, quien adelantó al equipo provincial. Sin embargo, Salta reaccionó rápidamente y consiguió igualar el encuentro gracias a Valentín Isola, que convirtió mediante un córner corto.

En el segundo período, Entre Ríos recuperó la ventaja con un gol de Genaro Molteni, también a través de una jugada de pelota parada, a los seis minutos. Apenas dos minutos después, Valentín Molteni amplió la diferencia y estableció el 3 a 1 parcial.

Salta volvió a descontar a los dos minutos del último cuarto, cuando Nahuel Rodríguez aprovechó otro córner corto para colocar el marcador 3 a 2. No obstante, Genaro Molteni apareció nuevamente para convertir su segundo gol personal y sellar el 4 a 2 definitivo, que desató los festejos entrerrianos.

(@fehockey)

Genaro Molteni, goleador y mejor jugador del campeonato

La gran figura de la consagración fue Genaro Molteni, quien tuvo una actuación decisiva en la final y también se destacó durante el desarrollo del certamen. Sus dos conquistas frente a Salta le permitieron alcanzar los ocho goles en la competencia.

Con esa marca, el delantero terminó como máximo artillero de la Zona Ascenso. Además, recibió la distinción al mejor jugador del campeonato, reconocimientos que coronaron su rendimiento y su aporte al funcionamiento colectivo del seleccionado.

El título también reflejó el crecimiento de un plantel que llegó a Córdoba con la intención de recuperar su lugar entre los mejores. Durante la fase de grupos, Entre Ríos había conseguido tres victorias consecutivas y terminado como líder de su zona.

De una fase de grupos perfecta al título

El seleccionado inició su participación con una goleada por 4 a 0 frente a la Asociación del Centro de Buenos Aires. Posteriormente, superó 3 a 1 a Santiago del Estero y cerró la primera instancia con un contundente 9 a 3 ante Neuquén.

En la previa de las semifinales, los integrantes del equipo destacaron la confianza adquirida durante el torneo. "El equipo no ha cambiado muchos nombres. Sí cambiamos un sistema por el nuevo entrenador, pero creo que es más virtud nuestra de crecimiento", señalaron entonces.

El conjunto provincial había conseguido ascensos en 2018 y 2023, aunque no logró sostenerse posteriormente en la máxima categoría. Ahora, con una nueva consagración, tendrá la oportunidad de competir nuevamente frente a los principales seleccionados del país.

(@fehockey)

El plantel campeón y el desafío para 2027

El equipo estuvo integrado por Bautista Salta, Genaro Molteni, Santiago Sánchez, Justo Wallingre, Estanislao Vicentín, Tomás Sánchez, Brian Suquilvide, Joaquín Vich, Bautista Rivera, Valentín Molteni, Guillermo Oliva, Gonzalo Longo, Mirko Wallingre, Joaquín Gómez Ramos, Tomás Duré Garioni, Agustín Lago, Gerónimo Monzón García, Agustín Reato y Marcos Burgos.

La campaña también estuvo acompañada por familiares y representantes de los clubes entrerrianos, que siguieron el desempeño del seleccionado durante la competencia desarrollada en Córdoba.

Con el campeonato y el ascenso asegurados, el próximo desafío de Entre Ríos será consolidarse en la máxima división durante 2027. El equipo buscará aprovechar la experiencia adquirida y sostener el crecimiento que le permitió volver a la élite del hockey argentino.