Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, anunció que será papá junto a Rob Jetten, primer ministro neerlandés

Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron que serán padres por primera vez mediante una emotiva publicación en sus redes sociales. El jugador de la selección argentina de hockey, Los Leones, y el primer ministro de Países Bajos compartieron su felicidad por la llegada de su primer hijo, prevista para 2027.

La pareja, que mantiene una relación desde 2022 y la hizo pública dos años después, difundió la noticia a través de Instagram con tres fotografías y un mensaje dedicado especialmente a las personas que hicieron posible el embarazo.

"Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes", expresaron.

(@nicokeenan)

El emotivo anuncio de Nicolás Keenan y Rob Jetten

La publicación generó numerosas reacciones en las redes sociales, donde ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana. Esta vez, el anuncio estuvo acompañado por palabras de agradecimiento hacia quienes participaron del proceso para concretar su proyecto familiar.

Jetten también dedicó un mensaje a la donante de óvulos y a la mujer gestante. "Estamos inmensamente agradecidos con nuestra donante de óvulos, nuestra gestante y sus respectivas familias por ayudarnos a hacer realidad este sueño", manifestó el dirigente neerlandés.

Por su parte, Lisa, la mujer que lleva adelante el embarazo, expresó su alegría por acompañar a la pareja. "Mi familia y yo estamos inmensamente felices de poder contribuir a que el sueño de Rob y Nico se haga realidad", sostuvo.

Quién es Nicolás Keenan, el jugador argentino de hockey

Nicolás Keenan integra la selección argentina masculina de hockey sobre césped, conocida como Los Leones. Además de representar al país en competencias internacionales, desarrolla su carrera deportiva en Países Bajos, donde juega para el club HC Klein Zwitserland Heren.

El deportista formó parte del seleccionado argentino que consiguió la medalla de bronce en el último Mundial de hockey. Su trayectoria internacional lo llevó a establecerse en Europa, donde comenzó su relación con Jetten en 2022.

Aunque ambos mantuvieron inicialmente su vínculo fuera de la exposición pública, oficializaron su relación en 2024. Desde entonces, comparten distintas actividades y acontecimientos personales a través de sus perfiles en redes sociales.

(La Nación)

Quién es Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos

Rob Jetten nació en 1987 en Veghel y es uno de los principales referentes del partido centrista Demócratas 66 (D66). Estudió administración pública en Nimega y trabajó en la empresa ferroviaria ProRail antes de comenzar su carrera parlamentaria en 2017.

Tras la victoria electoral de su partido en octubre de 2025, asumió como primer ministro de Países Bajos en febrero de 2026. Con 38 años, se convirtió en el jefe de Gobierno más joven de la historia del país europeo.

Actualmente, Jetten encabeza un gobierno minoritario que enfrenta desafíos políticos y económicos. En medio de sus responsabilidades institucionales, compartió junto a Keenan la noticia de su próxima paternidad, un acontecimiento que ambos celebraron públicamente con sus seguidores.