Lourdes Sánchez blanqueó su nuevo romance y un gesto con el Chato Prada llamó la atención

Lourdes Sánchez dio una nueva señal pública de su romance con Francisco Liotta, el joven de 27 años con quien se la vincula tras su separación del Chato Prada. Durante el Día de la Madre, ambos intercambiaron mensajes cariñosos y corazones en Instagram.

El acercamiento quedó expuesto en una publicación que la bailarina dedicó a su hijo Valentín. Entre los comentarios aparecieron tanto el de Liotta como el de su expareja, aunque las respuestas de Lourdes fueron diferentes.

Según publicó Ciudad, Lourdes Sánchez respondió al joven con un corazón rojo, mientras que el saludo del productor no recibió una contestación pública. Ese contraste llamó la atención en medio de las versiones sobre su nueva relación.

El intercambio que dejó a la vista el romance

La publicación original estaba centrada en su maternidad. Junto a una fotografía con Valentín, hijo de su relación de 16 años con Prada, la bailarina escribió: “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”.

El mensaje recibió numerosos comentarios de sus seguidores. Sin embargo, el intercambio con Francisco adquirió especial relevancia por los rumores que ya los vinculaban sentimentalmente y las imágenes de ambos que habían trascendido días atrás.

Aunque Lourdes Sánchez no hizo una declaración formal sobre su situación sentimental, la respuesta al joven sumó una nueva muestra de cercanía entre los dos.

La foto con flores y la dedicatoria de Francisco Liotta

Después de ese intercambio, Liotta compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la bailarina con un ramo de flores. “Feliz día para esta mamucha también”, escribió junto a la imagen.

La dedicatoria reforzó la lectura de un blanqueo del vínculo. A los corazones en la publicación de Lourdes se sumó así una imagen de ella en las redes del joven, acompañada por un saludo afectuoso.

Los gestos se produjeron en una nueva etapa personal para Lourdes Sánchez, después de su separación del Chato Prada. Si bien alimentan las versiones sobre el romance, las publicaciones difundidas no permiten establecer cuándo comenzó la relación ni confirmar una infidelidad.