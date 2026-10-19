El casamiento del Turco García y Mariela Prieto: votos emotivos y un show de El Polaco

El Turco García y Mariela Prieto se casaron este sábado 17 de octubre en Ituzaingó, después de más de tres décadas de relación y un hijo en común. La pareja eligió una fecha especial: el aniversario del comienzo de su noviazgo.

La celebración reunió a familiares, amigos y exparticipantes de Gran Hermano: Generación Dorada. La boda llegó después de los meses en los que las diferencias entre ambos habían quedado expuestas durante la participación de Prieto en el reality de Telefe.

Según publicó Infobae, la ceremonia se realizó al aire libre e incluyó palabras de amor e intercambio de alianzas. Luego, los recién casados continuaron el festejo con su primer vals y música en vivo.

Los votos y la llegada de la novia

Mariela ingresó descendiendo por una escalera caracol mientras sonaba un saxofón. El Turco García la esperaba frente al oficiante, bajo una pequeña estructura blanca preparada para la ceremonia.

“Qué decirte… Tanto que te quiero, te amo, quiero que seas feliz con nuestra familia para siempre”, expresó Prieto antes de colocarle la alianza. Después, ambos se besaron frente a sus invitados.

La novia eligió un vestido blanco de estilo princesa, con una amplia falda de tul y encajes florales. El diseño tenía un corsé con escote corazón, bordados y pedrería, que acompañó con una tiara y un velo. García vistió un esmoquin negro, camisa blanca, moño y un prendedor floral.

El Polaco y los invitados de Gran Hermano

La fiesta contó con una presentación de El Polaco, que puso música a la celebración. Los novios compartieron la pista con sus seres queridos y protagonizaron el tradicional vals.

Entre los invitados estuvieron Solange Abraham, Campanita y Nenu López, quienes compartieron con Mariela su paso por Gran Hermano. Las imágenes del festejo mostraron distintos momentos de la ceremonia y de la reunión posterior.

La boda tuvo un antecedente que había generado repercusión: la pareja planeó casarse dentro de la casa del reality, pero aquella ceremonia no se concretó y el Turco García no asistió. El episodio alimentó las versiones de una crisis.

La promesa de casamiento que finalmente cumplieron

Semanas antes, Mica Viciconte había compartido en La Jugada, el streaming de Telefe, mensajes de voz que García le había enviado a Prieto. “Me pone muy feliz que sea tu momento. Ya lo hablamos. Vos jugaste de adentro, yo de afuera. Te acompañé siempre”, sostuvo en uno de ellos.

En otro audio, el exfutbolista se refirió al significado de formalizar la relación: “Por más que se enoje la gente, que sea un show, que sea un juego, el casamiento es sagrado”. También manifestó su intención de celebrar la unión fuera del programa.

Finalmente, el Turco García y Mariela concretaron la boda en compañía de sus afectos. Después de más de 30 años juntos, eligieron el mismo día en que comenzó su historia para intercambiar las alianzas.