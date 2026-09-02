Revelaron la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sería el próximo 30 de octubre y reuniría entre 150 y 200 invitados en una celebración con un importante despliegue, pero pensada con un estilo descontracturado. La fecha y los primeros detalles de la boda fueron revelados por Pepe Ochoa en LAM, aunque hasta el momento los protagonistas no confirmaron públicamente cuándo ni dónde se realizará la ceremonia.

La información se conoció pocos días después de que Lali compartiera imágenes de su despedida de soltera en Río de Janeiro junto a un reducido grupo de amigas. En medio de la expectativa generada por el futuro matrimonio, Ochoa aseguró en el programa conducido por Ángel de Brito: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”.

El panelista también aportó detalles sobre la cantidad de invitados y aseguró que la intención sería mantener cierto perfil íntimo pese a la convocatoria. “La ceremonia va a ser íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”, señaló. De Brito relativizó esa descripción y consideró que “200 personas es un casamiento grande”, aunque reconoció que la lista podría haber sido considerablemente mayor por los vínculos de la cantante y el conductor.

Cómo sería la fiesta de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Según la información difundida en LAM, y según publicó Infobae, la pareja ya habría avanzado con aspectos centrales de la organización. Ochoa afirmó que eligieron un servicio de catering y que recientemente mantuvieron una reunión para terminar de definir la propuesta.

“Será a todo trapo. Contrataron al catering Eat, que es uno de los mejores de Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”, aseguró el panelista.

Pese al despliegue que tendría la celebración, la gastronomía estaría alejada de platos sofisticados y tendría una impronta deliberadamente argentina y familiar. Según la versión televisiva, la recepción incluiría asado y el menú principal podría incorporar preparaciones tradicionales.

“No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien ‘argentas’. Para la picada, en la recepción, va a haber un asado y la idea es que los platos principales sean cosas como milanesas con puré”, detalló Ochoa.

Por ahora, esas características forman parte de la información difundida alrededor de la boda y no fueron confirmadas por Lali ni por Rosemblat. La pareja mantiene reservados los principales detalles de la organización.

La despedida de soltera de Lali en Brasil

Las versiones sobre la inminencia del casamiento cobraron fuerza después de que la artista mostrara parte de su despedida de soltera, realizada durante el último fin de semana en Río de Janeiro. Lali viajó acompañada por un grupo reducido de amigas, entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos.

La cantante abrió el álbum de la celebración en sus redes sociales con una frase que resumió el espíritu de la escapada: “Celebro a mis amigas / Celebro el amor / Celebrar nos sale re bien”. Las imágenes mostraron jornadas de playa, comidas, recorridas por Ipanema y Leblon y diferentes salidas nocturnas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue una noche en la que Lali apareció vestida de blanco y con una máscara de conejo, mientras que sus amigas eligieron prendas negras acompañadas por el mismo accesorio. Tras una cena, el grupo continuó la celebración en un boliche.

La futura novia también posó con una máscara con el rostro de Pedro Rosemblat y utilizó anteojos con la palabra “Bride”, entre otros elementos vinculados con la temática del casamiento.

Durante otra de las salidas, las amigas lucieron remeras personalizadas con fotografías de parejas conocidas. Para Lali eligieron una imagen de Carola Reyna y Boy Olmi, un detalle que fue interpretado en redes sociales como un guiño a una pareja de larga trayectoria.

La despedida de soltera se convirtió así en una nueva señal de que los preparativos avanzan. Sin embargo, pese a la fecha revelada en televisión y los detalles que comenzaron a trascender, Lali Espósito y Pedro Rosemblat todavía no anunciaron públicamente que su casamiento vaya a celebrarse el 30 de octubre.