Nuevo femicidio en Entre Ríos: una mujer murió tras ser golpeada y detuvieron a su pareja

Paola Mercedes Rigoni fue encontrada gravemente herida en su vivienda y murió tras ser trasladada al hospital. Su pareja se presentó ante la Policía, relató que habían discutido y quedó detenida por disposición judicial.
Un nuevo femicidio ocurrió este miércoles en Entre Ríos, cuando una mujer de 47 años murió en Concordia. El jefe de la Policía Departamental, comisario inspector José María Rosatelli, confirmó que la víctima, identificada como Paola Mercedes Rigoni, presentaba lesiones visibles y que su pareja, un hombre de aproximadamente 50 años, quedó aprehendido a disposición de la Fiscalía.
El hecho comenzó a conocerse alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el hombre se presentó en la Comisaría Sexta y manifestó que había mantenido una discusión con su pareja en la vivienda que compartían, ubicada en la zona de calles Entre Ríos y Pública 4, en Pampa Soler.
A partir de esa presentación, una comisión policial acudió al domicilio señalado. “El personal policial, al hacerse presente en la casa, en un primer momento constata a esta mujer en el piso e inmediatamente es trasladada al Hospital Masvernat con una ambulancia y llega al lugar sin vida”, indicó el jefe policial a Elonce.
Tras constatarse el fallecimiento, comenzaron las actuaciones en el lugar con intervención de investigadores y Policía Científica. La causa quedó en manos del fiscal especializado en violencia de género, Mauro Jaume, quien dispuso la detención del hombre.
Confirmaron un contexto de violencia de género
Consultado sobre las características del hecho, Rosatelli confirmó que la investigación se desarrollaba bajo un contexto de violencia de género. “En primer lugar los médicos constatan lesiones, algunas visibles en la mujer fallecida y, por tratarse de un contexto de violencia de género, interviene el fiscal especializado en ese tipo de delito”, manifestó.
Por el momento, los investigadores no encontraron armas que pudieran haber sido utilizadas durante el episodio. En consecuencia, será la autopsia la que deberá establecer cómo se produjeron las lesiones y cuál fue concretamente la causa del fallecimiento.
Rosatelli aclaró que, una vez aprehendido, el hombre no fue interrogado por la Policía, ya que quedó a cargo de la Fiscalía. También se buscará establecer mediante estudios periciales si existió consumo de alcohol u otras sustancias. El hombre tiene aproximadamente 50 años y mantenía una relación “hace ya un tiempo”, con la víctima.
Celulares, testimonios y autopsia
La investigación continuó durante la mañana en la vivienda y sus alrededores. Los efectivos buscaban testimonios que permitieran reconstruir qué ocurrió antes de que el hombre se presentara en la dependencia policial.
Además, fueron secuestrados dispositivos que podrían aportar información relevante, como teléfonos celulares "que seguramente van a ser peritados y diferentes pericias que se van a hacer en el área de Policía Científica”, confirmó.
La principal medida pendiente será la autopsia “para determinar fehacientemente la causal y forma de la muerte. Eso se va a llevar a cabo el día de hoy”, concluyó el jefe de la Policía Departamental. Elonce.com