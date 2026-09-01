Fuerte choque entre dos autos en Paraná: una mujer fue hospitalizada

Un fuerte choque entre dos autos en Paraná se registró este martes por la noche en la intersección de calles Salta y Nogoyá. El siniestro vial involucró a un Peugeot 307 y un Peugeot 408 y, como consecuencia del impacto, una mujer debió ser asistida y trasladada en ambulancia.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el Peugeot 307 circulaba en sentido sur-norte cuando atravesaba la intersección con calle Nogoyá y, por circunstancias que deberán establecerse, se produjo la colisión con el Peugeot 408, que era conducido por una mujer.

Tras el fuerte impacto, la conductora del Peugeot 408 recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia debido a que presentaba un estado de shock. Hasta el momento no se informó que hubiera sufrido lesiones de gravedad.

Un hombre viajaba junto a sus dos hijos

En el Peugeot 307 se trasladaban tres personas: el conductor y sus dos hijos. De acuerdo con la información conocida tras el accidente, los tres se encontraban en buen estado de salud y no necesitaron ser derivados a un centro asistencial.

El choque generó un importante despliegue en la intersección durante la noche, mientras se realizaban las tareas correspondientes para asistir a las personas involucradas y establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Octava de la Policía de Entre Ríos, que llevó adelante las actuaciones de rigor. Las circunstancias precisas que derivaron en la colisión entre ambos vehículos quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.