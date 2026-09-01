La Banda de la II Brigada Aérea celebró sus 81 años con una gala en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
La Banda de la II Brigada Aérea celebró su 81º aniversario con una gala abierta al público. Maximiliano Ravera destacó ante Elonce el amplio repertorio de la formación y recordó el rol de la unidad durante la Guerra de Malvinas.
La Banda de la II Brigada Aérea celebró este martes por la noche su 81º aniversario con una gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. El encuentro fue abierto al público y permitió mostrar el trabajo musical que la formación desarrolla durante todo el año, con un repertorio que excede las tradicionales marchas militares.
El comisario Maximiliano Ravera, oriundo de Mar del Plata, dialogó con Elonce durante la celebración y destacó el vínculo que la institución mantiene con la comunidad. “Estamos acá en el teatro 3 de febrero festejando los 81 años de nuestra banda de música. Como todos los años, la II Brigada Aérea organiza un evento anual abierto a todo el público”.
La presentación permitió que los integrantes de la banda llevaran al escenario parte del trabajo realizado durante sus ensayos. “Esto es para compartir con la sociedad lo que nuestra banda de música se prepara a lo largo del año con un repertorio muy amplio, no solamente bandas o marchas militares, sino también otros tipos de piezas musicales para compartir y hacerle conocer a la sociedad de lo que es capaz esta banda”, amplió Ravera.
Una noche para acercar la Banda a la comunidad
La gala tuvo como escenario uno de los principales espacios culturales de la capital entrerriana y buscó acercar al público una faceta artística de la Fuerza Aérea. La Banda participa habitualmente de actos institucionales, pero también forma parte de numerosas actividades educativas, culturales y sociales.
En ese sentido, Ravera explicó que los músicos cuentan con instalaciones destinadas específicamente a su preparación dentro de la II Brigada Aérea y que, además de las actividades propias de la institución, reciben periódicamente invitaciones para participar de encuentros externos.
“La banda tiene su espacio en la misma II Brigada Aérea, donde tiene su lugar de ensayo y, a la par, participa de muchísimos eventos no solo dentro de la unidad, sino cuando es convocado por escuelas o diferentes eventos sociales, los cuales nos convoca muchas veces la Municipalidad”, manifestó.
La historia de la II Brigada y su participación en Malvinas
Durante la celebración también estuvo presente la extensa historia de la II Brigada Aérea en Paraná. Ravera recordó los orígenes de la unidad y destacó especialmente su participación durante la Guerra de Malvinas en 1982.
“La Brigada como base fue instalada en el año 1925, como parte del Ejército Argentino y luego con la Fuerza Aérea Argentina se independiza como FF.AA. independiente, se quedó acá en Paraná establecida, tuvo su rol protagónico durante la guerra de Malvinas. Desplegó más de 430 personas al sur y combatió en las Islas con diversos sistemas de armas”, ahondó.
La referencia histórica acompañó una noche centrada en la música y en el vínculo de la institución con los vecinos. A través de diferentes piezas, la Banda exhibió parte de la preparación que desarrolla durante el año y que posteriormente lleva a distintos escenarios de la ciudad.
Una Banda con presencia en distintos eventos
La actividad de la formación musical no queda limitada a ceremonias de carácter militar. Como explicó Ravera, sus integrantes son convocados para presentarse en escuelas y participar de propuestas organizadas por diferentes instituciones y organismos públicos.
Esa presencia permitió que, a lo largo de sus 81 años de historia, la Banda mantuviera un contacto permanente con la sociedad. La gala anual constituyó uno de esos espacios de encuentro y volvió a abrir las puertas del Teatro 3 de Febrero para compartir su repertorio.
De esta manera, la Banda de la II Brigada Aérea conmemoró un nuevo aniversario combinando música, historia y participación comunitaria. La celebración permitió recordar la trayectoria de la institución y, al mismo tiempo, mostrar al público el trabajo artístico que sus músicos realizan durante todo el año.