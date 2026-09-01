Las Águilas en Paraná: destacan el crecimiento del hockey femenino entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
Las Águilas en Paraná protagonizarán una serie de entrenamientos y amistosos. Sergio Ramini destacó el crecimiento de Entre Ríos y anticipó que podrían abrirse tres nuevas escuelas de hockey sobre patines.
Las Águilas en Paraná marcarán un acontecimiento histórico para el hockey sobre patines de Entre Ríos, con la llegada de la Selección Argentina femenina para desarrollar entrenamientos y partidos amistosos antes de afrontar el Mundial de Paraguay. Sergio Ramini, secretario del Comité Nacional de la disciplina, explicó los motivos que llevaron a elegir la provincia y destacó especialmente el crecimiento alcanzado por las jugadoras entrerrianas.
La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre y comprenderá entrenamientos, encuentros amistosos, una charla abierta y actividades destinadas a acercar al seleccionado nacional al público. La presencia de las campeonas del mundo se enmarcará, además, en el proceso de federalización que impulsa el Comité Nacional.
Ramini aseguró que Entre Ríos se convirtió en uno de los puntos de especial interés para el desarrollo de la rama femenina. “Estamos muy comprometidos con la federalización del deporte en todo el país, pero haciendo mucho hincapié en Entre Ríos con el tema del femenino”, expresó.
El crecimiento del hockey femenino de Entre Ríos
Al analizar el presente provincial, el dirigente sostuvo que Entre Ríos dejó atrás la etapa en la que sus instituciones eran consideradas emergentes. Los resultados obtenidos en competencias nacionales y la aparición de nuevas jugadoras permitieron consolidar a la provincia dentro del mapa argentino de la disciplina.
“En cuanto al femenino, está muy fuerte. Ya no son clubes emergentes como lo llamábamos en una época. Ya han salido campeones argentinas, ya tienen título de haber obtenido un título argentino, entonces ya juegan de igual igual”, destacó Ramini durante la entrevista.
Además, remarcó el trabajo realizado en las divisiones formativas y consideró que próximamente podrían surgir nuevas representantes entrerrianas para los seleccionados nacionales. “Creo que en poquito tiempo vamos a a tener un Entre Ríos que va a ser protagonismo en toda la Argentina”, afirmó.
La posibilidad de tener jugadoras entrerrianas en un Mundial
Ramini recordó que durante el Campeonato Panamericano ya hubo representantes de Entre Ríos dentro de la Selección Argentina y proyectó que esa presencia podría trasladarse próximamente al máximo nivel internacional.
“Creo que, no sé si en poco tiempo, vamos a tener la suerte de poder contar con alguna de las chicas en algún campeonato del mundo”, señaló. En ese contexto, también destacó el potencial de Emilia Carrivale, jugadora paranaense que desarrolla actualmente su carrera en el Club Concepción de San Juan.
El dirigente reconoció, en cambio, que el hockey masculino necesita un impulso mayor dentro de la provincia. “Sí tenemos que impulsar un poco más el hockey sobre patines masculino, que es ahí donde Entre Ríos está haciendo agua”, manifestó.
El desafío de fortalecer la rama masculina
La intención del Comité Nacional será aprovechar el crecimiento experimentado entre las mujeres para ampliar la base masculina. Ramini adelantó incluso que se analizará la llegada de otro seleccionado argentino durante el próximo año.
“El año próximo quiero ver si podemos empezar a llevar también algún seleccionado o sub-19 o el senior masculino”, indicó. La iniciativa buscará estimular la incorporación de nuevos jugadores y fortalecer la participación entrerriana en los campeonatos nacionales.
Sobre la diferencia entre ambas ramas, agregó: “Entre Ríos es algo que lo charlamos en el comité y estamos asombradísimos porque es impresionante. Lo viven como si estuviese en San Juan o en Mendoza, o sea, que lo viven de una manera muy fuerte”.
Por qué Las Águilas eligieron Entre Ríos
La elección de Paraná como escala previa al Mundial no fue casual. Ramini explicó que el crecimiento provincial y el respaldo recibido por la disciplina fueron determinantes para organizar la visita del seleccionado argentino.
“Primero más que nada por este fenómeno que vive el deporte del hockey sobre patines femenino, que es un fenómeno realmente y queremos de esa manera darle todo el apoyo para que sigan creciendo y por eso se decidió traer a las Águilas a Entre Ríos”, sostuvo.
Asimismo, valoró el acompañamiento institucional y consideró que la visita representará un reconocimiento al trabajo desarrollado. “Entonces creo que era un homenaje a Entre Ríos por todo el sacrificio que están haciendo y por cómo las chicas han trabajado”, afirmó.
El cronograma de Las Águilas en Paraná
La agenda comenzará el viernes con una conferencia de prensa prevista para las 10. A las 18, la Selección Argentina femenina disputará un amistoso frente a una selección entrerriana juvenil masculina. Posteriormente habrá firma de camisetas, fotografías y un encuentro de las jugadoras con el público.
Las actividades continuarán el sábado con un entrenamiento desde las 10 y una charla abierta. Durante la tarde habrá un acto de recepción y posteriormente se desarrollarán nuevos amistosos ante combinados entrerrianos. El domingo se repetirá la dinámica con entrenamiento matutino y partidos desde las 19.
Ramini consideró que la visita también servirá para acercar nuevos jugadores a la disciplina. “Creo que también muchos varones se van a acercar y van a poder ver que es un deporte muy lindo”, expresó. Finalmente, agradeció el acompañamiento a la actividad y remarcó el presente provincial.