El futbolista de 18 años que se desplomó durante un partido en Concordia evoluciona favorablemente

El futbolista Gabriel Carrera, de 18 años, fue extubado este martes y presentó una evolución favorable en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permaneció internado tras desplomarse durante un partido. Según el parte médico difundido a Diario Río Uruguay, el joven se encontraba lúcido y estable.

El jugador de Constitución respondió satisfactoriamente al procedimiento realizado durante la jornada. El equipo médico informó una buena evolución clínica, aunque indicó que continuará en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo monitoreo y seguimiento permanente.

Carrera había ingresado al centro asistencial después de sufrir un golpe y perder el conocimiento durante el encuentro que disputaban La Bianca y Constitución.

La actualización médica dio cuenta de una mejoría en su estado, sin que se informara el alta hospitalaria.

Cómo ocurrió el episodio durante el partido

Según las versiones recogidas en el lugar, el joven recibió un impacto durante una disputa por la pelota que habría sido accidental. Después de esa jugada, continuó algunos instantes dentro del campo.

Posteriormente, su entrenador volvió a consultarle cómo se encontraba y, poco después, el futbolista se desplomó. Permaneció inconsciente durante varios minutos, lo que generó preocupación entre sus compañeros, los cuerpos técnicos y el público.

Mientras aguardaban la ambulancia, jugadores de ambos equipos se acercaron para asistirlo y evitar movimientos innecesarios. Finalmente, fue trasladado al hospital, donde quedó internado y continúa bajo observación para evaluar su recuperación.