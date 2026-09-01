Independiente realizó pruebas para categorías 2009 a 2018 y destacó el talento local

REDACCIÓN ELONCE
Independiente desarrolló una jornada de captación de jugadores en Paraná. Alfredo Vittore, integrante del equipo de búsqueda del club, explicó a Elonce qué características observaron y destacó la técnica de los chicos.
Independiente realizó una jornada de pruebas para jugadores de las categorías 2009 a 2018 en el Complejo Liga Altos del Paracao, en Paraná. La actividad se organizó en cinco horarios y dos canchas, con el objetivo de observar talentos que puedan continuar su formación en el club de Avellaneda.
Alfredo Vittore, captador de la institución, acompañó el trabajo de Formación Independiente y explicó a Elonce el propósito de la visita. “Venimos desde Buenos Aires para ver y apoyar el talento de la ciudad”, señaló.
La distribución permitió observar a los distintos grupos por edades. En una cancha participaron las categorías 2018 a 2013, mientras que en la otra se concentraron los jugadores de 2012 a 2009.
Qué características buscó Independiente
Vittore destacó el nivel futbolístico que encontró durante la jornada y valoró especialmente la intención de construir el juego. “Vemos que salen jugando, que juegan al pie”, describió sobre los chicos observados.
En ese sentido, consideró que los jugadores locales mostraron herramientas relacionadas con las exigencias actuales del deporte. “Los conceptos generales de lo que se está jugando en el fútbol mayor hoy, lo están haciendo bien en Paraná”, afirmó.
Sobre el perfil que buscó la institución, mencionó la capacidad técnica y el liderazgo dentro del equipo. También explicó que la búsqueda apuntó a encontrar un jugador al que pudieran “terminar de formar para que juegue en el club”, con la posibilidad de incorporarlo a la pensión.
Una búsqueda que recorre distintas provincias
La visita a Paraná formó parte del recorrido que los captadores realizaron por diferentes puntos del país. “Nos movemos en toda la Argentina”, explicó Vittore, quien precisó que su tarea se concentró principalmente en la región central, mientras otros integrantes del equipo cubrieron el norte y el sur.
El captador mencionó entre los destinos habituales a Paraná, Santa Fe, Rafaela, Córdoba y Santiago del Estero. La presencia en torneos y jornadas de evaluación les permitió observar a chicos de distintas localidades y ampliar la búsqueda de jugadores.
Finalmente, invitó a las familias que no pudieron participar a tener en cuenta futuras convocatorias. “Todos los años tratamos de venir y hacer un testeo de la ciudad”, expresó, y alentó a los padres a acercar a sus hijos para que puedan ser observados por el club.