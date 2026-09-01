“Argentina se lo merece”: la FIA apoyó la vuelta de la Fórmula 1 al país

El posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina recibió un fuerte respaldo por parte del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quien aseguró que acompañará las gestiones para que el país vuelva a tener presencia en el calendario de la máxima categoría.

“Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de F1 o los rallies mundiales acá en Argentina”, afirmó el dirigente durante una entrevista con A24. Sus declaraciones volvieron a instalar con fuerza una posibilidad que viene siendo analizada dentro del automovilismo nacional.

Ben Sulayem destacó además la tradición argentina dentro de la disciplina y consideró que existen antecedentes suficientes para justificar el regreso. “¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria. La primera carrera se corrió acá en 1953”, recordó.

Los requisitos para volver al calendario

Pese al respaldo, el titular de la FIA aclaró que una eventual vuelta de la Fórmula 1 no depende solamente de la intención deportiva. Para concretarla será necesario avanzar con inversiones, infraestructura y un proyecto que resulte sostenible en el tiempo.

“Necesitamos desarrollar lugares para que se corran carreras que sean sostenibles, que esté la disposición, que estén las inversiones, que estén los fanáticos y que esté el poder del Gobierno para hacerlo”, explicó.

Presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

También remarcó que el calendario tiene una cantidad limitada de fechas y que la incorporación de Argentina obligaría a realizar modificaciones. “Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir”, sostuvo.

El antecedente argentino en la Fórmula 1

Argentina recibió por primera vez a la máxima categoría en 1953 y mantuvo una extensa vinculación con el campeonato a lo largo de diferentes períodos. La última edición del Gran Premio argentino se disputó en 1998.

Desde entonces hubo distintas iniciativas para intentar recuperar una fecha internacional, aunque ninguna consiguió concretarse. Las declaraciones de Ben Sulayem representan ahora un respaldo institucional importante para quienes impulsan un nuevo proyecto.

El tema también aparece en un contexto de mayor presencia argentina dentro de la Fórmula 1, principalmente a partir de Franco Colapinto, quien continúa formando parte de la categoría con Alpine.

Elogios para Franco Colapinto

Ben Sulayem dedicó parte de la entrevista al piloto argentino y lo calificó como un “fantástico piloto”. Además, consideró que su rendimiento debe evaluarse dentro del funcionamiento general del equipo y no únicamente a partir de sus resultados individuales.

“La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse”, aseguró el presidente de la FIA, quien también destacó la manera en la que el corredor representa a Argentina dentro del automovilismo internacional.

El respaldo se conoce mientras el país recibe a representantes de más de 35 clubes automovilísticos de América entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, en el marco del Congreso Americano FIA 2026.

La presencia de Ben Sulayem en Argentina y sus declaraciones volvieron a colocar sobre la mesa el objetivo de recuperar una competencia internacional de primer nivel. El paso siguiente dependerá de la presentación de un proyecto que cumpla con las exigencias deportivas, económicas y de infraestructura planteadas por la FIA.