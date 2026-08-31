Club Olimpia impulsa el básquet desde la infancia con su escuelita mixta

REDACCIÓN ELONCE
La escuelita de básquet de Club Olimpia reúne a 20 chicos y funciona de manera mixta. En el marco de los 94 años de la institución, Elonce acompañó los entrenamientos y conoció el trabajo que realizan con las categorías formativas.
La escuelita de básquet de Club Olimpia continúa consolidándose como uno de los espacios de formación deportiva de la institución paranaense. En el estadio Humberto Pietranera, unos 20 chicos participan actualmente de las prácticas, en un ámbito que combina aprendizaje, diversión y sentido de pertenencia.
En el marco del 94° aniversario de la entidad, Elonce acompañó uno de los entrenamientos de las categorías formativas. La escuelita funciona de manera mixta y reúne a niños que comienzan a dar sus primeros pasos en la disciplina.
Tomás "Toto" Cejas, responsable del grupo desde hace cuatro años, explicó que las actividades se desarrollan los lunes y miércoles, de 18 a 19 horas. "En la escuelita en estos momentos tenemos 20 chicos", indicó y destacó el carácter familiar que mantiene la institución.
Los horarios y el trabajo con las categorías formativas
Además de la escuelita, Olimpia cuenta con la categoría Premini U9, que entrena los lunes, miércoles y viernes. Durante las jornadas en las que deben compartir el estadio, se colocan aros laterales para aprovechar al máximo el espacio disponible.
Toto, de 20 años, decidió este año dejar de jugar al básquet para compatibilizar sus estudios universitarios con su tarea al frente de los más chicos. "Mi prioridad es la facultad y también no dejar a los nenes. Tuve que sacrificar dejar de jugar al básquet para poder hacer todo", explicó.
El joven entrenador remarcó además el vínculo que construyó con Olimpia y con los integrantes de la escuelita. "Me gusta estar en el club, ayudar, compartir con los nenes. Vengo acá y lo disfruto", aseguró.
Aprender, divertirse y crecer en Olimpia
Durante el entrenamiento también hablaron jugadores de otras categorías. Santiago, integrante de U13 B, contó su experiencia en un reciente encuentro ante Quique Club, mientras que Faustino, de U11 A, recordó el último partido disputado en Crespo.
Más allá de los resultados deportivos, los chicos pusieron el acento en el aprendizaje. "Siempre hay que mejorar y aprender de los errores”, expresó Faustino, quien lleva aproximadamente un año practicando básquet en Olimpia.
De esta manera, el Club Olimpia sostiene un trabajo que comienza desde edades tempranas y apunta tanto al desarrollo deportivo como a generar un espacio de encuentro para niños y familias.