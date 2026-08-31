Bebé sufrió graves lesiones tras ser chocada por un motociclista haciendo "willy" en Corrientes

Una bebé sufrió graves lesiones tras un siniestro vial en Esquina, Corrientes, cuando la motocicleta en la que viajaba junto a sus padres fue embestida por otro rodado. Debido a las lesiones que presentaba, debió ser derivada a un centro de mayor complejidad y actualmente evoluciona favorablemente.

El hecho ocurrió el sábado 30 de agosto en la intersección de avenida Emilio Hansen y calle Los Lirios. De acuerdo con la información conocida, el conductor de otra motocicleta habría realizado una maniobra peligrosa, cruzado de carril e impactado contra el vehículo en el que circulaba la familia, publicó Corrientes Hoy.

Como consecuencia del choque, la niña sufrió las lesiones de mayor consideración, mientras que las demás personas involucradas presentaron heridas leves.

La bebé sufrió un traumatismo de cráneo

La directora del Hospital San Roque de Esquina, doctora María José Pellegrini, informó que la pequeña ingresó al establecimiento sanitario el mismo sábado y recibió asistencia inmediata por parte del médico y el pediatra de guardia.

Los profesionales realizaron diferentes estudios, entre ellos una tomografía y radiografías. Los resultados permitieron detectar cefalohematomas en las regiones parietal y occipital asociados a fracturas, además de imágenes compatibles con una posible lesión intracraneal.

Ante la complejidad del cuadro y la necesidad de contar con atención especializada, los médicos resolvieron trasladar a la paciente hacia un establecimiento de mayor complejidad.

Fue derivada a Corrientes Capital

En una primera instancia, la niña fue trasladada al Hospital de Niños “Ángel de la Guarda” de Goya. Posteriormente se decidió una nueva derivación al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes.

Desde el Hospital San Roque informaron que recibieron novedades sobre la evolución de la paciente después de los estudios realizados en la capital provincial.

Según la última información, la pequeña se encuentra estable, permanece internada en sala común y evoluciona favorablemente, aunque continúa bajo seguimiento médico.

Investigan las circunstancias del choque

El siniestro ocurrió mientras la bebé viajaba en una motocicleta junto a sus padres. La información difundida indica que otro motociclista habría invadido el carril contrario antes de producirse el impacto.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las circunstancias completas de la maniobra ni las responsabilidades en el hecho.