Tornado en localidad misionera voló techos, derribó postes y dejó a familias afectadas

Un posible tornado golpeó El Soberbio durante un fuerte temporal registrado en la mañana de este lunes y provocó importantes daños en diferentes sectores de la localidad misionera. El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento y abundantes precipitaciones en pocos minutos, con un saldo preliminar de al menos tres familias afectadas, voladuras de techos, caída de postes e interrupciones en el suministro eléctrico.

El episodio se produjo aproximadamente entre las 7:15 y las 7:30. El intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, calificó al fenómeno como un tornado, aunque todavía se realizaban relevamientos para determinar la magnitud de los daños. Las precipitaciones continuaban y complicaban las tareas de los equipos desplegados en distintos sectores.

“Hemos tenido un tornado y también lluvias muy abundantes en pocos minutos, que también han provocado algunas inundaciones, pero principalmente lo que más ha dañado fue el tornado”, manifestó Leiva. Hasta el momento, la caracterización del fenómeno corresponde a lo señalado por el jefe comunal y no se informó una confirmación por parte de un organismo meteorológico.

Posible tornado causó importantes daños en El Soberbio (foto Misiones online)

Voladuras de techos, postes caídos y cortes de energía

El temporal causó daños en viviendas, comercios y diferentes servicios. De acuerdo con el relevamiento inicial, se produjeron caídas de postes telefónicos y del tendido eléctrico, además de estructuras utilizadas para brindar conectividad a internet. También se registraron voladuras de techos.

Las primeras evaluaciones contabilizaban tres familias afectadas dentro del casco urbano, además de comercios que sufrieron consecuencias por las fuertes ráfagas. Sin embargo, las autoridades todavía no habían conseguido determinar qué ocurrió en colonias y parajes rurales, por lo que el número de damnificados podría modificarse a medida que avance el relevamiento.

Entre los sectores afectados se encuentra la avenida San Martín, donde hubo voladuras de techos en establecimientos comerciales. En avenida Rivadavia se reportaron postes telefónicos derribados, mientras que en inmediaciones del barrio Maracaná y la terminal de ómnibus también se registraron daños en el tendido eléctrico.

Posible tornado causó importantes daños en El Soberbio (foto Misiones online)

Como consecuencia del fenómeno, El Soberbio quedó sin suministro de energía eléctrica y cuadrillas de Energía de Misiones comenzaron a recorrer las instalaciones para establecer el alcance de las averías. Según se informó, el temporal afectó líneas de media tensión que abastecen al casco urbano y también a sectores rurales y colonias.

Los trabajos se concentran inicialmente en recuperar las redes de media tensión para luego avanzar sobre las instalaciones de baja tensión y atender situaciones particulares de los usuarios. La caída de postes y otros elementos de infraestructura complicaba la normalización del servicio.

Activaron un comité de crisis

Frente a la magnitud del temporal, se activó un esquema de trabajo conjunto entre diferentes organismos. Policía, Bomberos y cuadrillas municipales se desplegaron para despejar sectores afectados, evaluar los daños y asistir a las familias damnificadas.

Leiva señaló que todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas y anticipó que, una vez completado el relevamiento, podrían solicitar colaboración al Gobierno provincial. “Todavía no hicimos una evaluación clara de los daños que ha provocado y ahí seguramente, si tenemos que pedir ayuda, seguramente lo vamos a hacer”, expresó.

El episodio ocurrió pocos días después de otra situación meteorológica adversa en la zona. Durante el fin de semana, una fuerte granizada había obligado al municipio a brindar asistencia a más de 14 familias, por lo que las nuevas consecuencias del temporal profundizaron la preocupación de las autoridades.

El intendente advirtió además que existe inquietud ante la posibilidad de nuevos fenómenos severos durante los próximos meses. Según explicó, el municipio cuenta con herramientas y procedimientos principalmente orientados a afrontar inundaciones, mientras que un episodio con vientos de semejante intensidad representa otro tipo de desafío.

“Estamos preparados más para el tema de la inundación y no tanto con esto que hoy nos sorprendió: el tornado, por ejemplo, o una lluvia que no sé cuándo ha caído en tan poco tiempo”, indicó Leiva, quien mencionó a septiembre, octubre y noviembre como meses en los que será necesario mantener especial atención sobre las condiciones meteorológicas.

Otro punto que comenzará a evaluarse una vez que mejoren las condiciones es el impacto sobre la producción rural. El jefe comunal señaló que todavía no existe un panorama completo sobre las colonias, pero consideró que las pérdidas productivas podrían convertirse en una de las consecuencias más importantes del fenómeno. “El daño productivo va a ser lo más complicado que vamos a tener en la zona”, sostuvo.

Mientras continúan las tareas de asistencia y restitución de servicios, las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse atentos ante la continuidad de las precipitaciones. “Hay que prepararse nomás y ojalá Dios quiera que lo único que uno no quiere perder es vida; el resto de los materiales uno sabe, se va a recuperar”, expresó el intendente.