Un joven recibió dos disparos de arma de fuego tras un conflicto entre familias

En la madrugada de este lunes, un joven de 22 años fue baleado en el marco de un conflicto entre dos familias, en calle Pedro Martínez, de la ciudad de Paraná. La víctima, sufrió heridas en ambos muslos y debió ser trasladada al Hospital San Martín.

Según se informó a Elonce, al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de que se habría producido un enfrentamiento entre integrantes de dos familias y que, en esas circunstancias, un joven había recibido disparos.

La víctima fue asistida y posteriormente trasladada hasta el Hospital San Martín, donde recibió las curaciones correspondientes y fue sometida a diferentes estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Los profesionales constataron que las heridas sufridas en ambos muslos no revestían gravedad. Luego de permanecer bajo atención médica, el joven recibió el alta.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso la intervención de personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el lugar donde se produjo el hecho.

Encontraron vainas y un proyectil calibre 9 milímetros

Durante las tareas realizadas en la zona, los investigadores procedieron al secuestro de dos vainas servidas y un proyectil calibre 9 milímetros, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Por otra parte, se estableció que el supuesto autor de los disparos se había retirado del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales.