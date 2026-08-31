Una pareja de jóvenes murió tras ser chocada por una camioneta robada  

Una pareja murió tras ser chocada por una camioneta robada cuando circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 14, en Misiones. Las víctimas fueron identificadas como José Darío Arévalo, de 28 años, y Micaela Soledad Golhardt, de 21, quienes tenían dos hijos. El conductor del otro vehículo escapó y era buscado por la Policía.

El trágico siniestro vial ocurrió cerca de las 23 del sábado, a la altura del kilómetro 1.005 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de la localidad de Fracrán, departamento Guaraní. En el lugar colisionaron una motocicleta Guerrero Trip y una camioneta Ford Territory.

Cuando los efectivos policiales llegaron al sitio constataron que Arévalo, quien conducía la motocicleta, ya no presentaba signos vitales. Golhardt, que viajaba como acompañante, había sufrido heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia hasta el hospital de San Vicente, donde falleció poco después.

Encontraron la camioneta abandonada

Los primeros peritajes realizados sobre la motocicleta permitieron establecer que había protagonizado una colisión frontal con un vehículo de mayor porte. A partir de esa información, los investigadores desplegaron un operativo en los alrededores para intentar localizar al otro rodado involucrado.

A aproximadamente un kilómetro del lugar del impacto, los policías encontraron una Ford Territory abandonada sobre la banquina. El vehículo presentaba importantes daños en el sector delantero derecho, compatibles con la mecánica del choque investigado.

Sin embargo, cuando los agentes inspeccionaron la camioneta no encontraron a ninguno de sus ocupantes. El conductor había escapado después del impacto y hasta el momento no había podido ser identificado, por lo que continuaban las tareas para determinar su identidad y localizarlo.

La camioneta había sido robada

El avance de las averiguaciones permitió establecer otro dato relevante para la causa: la Ford Territory había sido robada en la provincia de Buenos Aires y circulaba con una patente que no le correspondía.

Según la investigación, las chapas colocadas pertenecían a otra camioneta de idénticas características radicada en Oberá. Los pesquisas intentaban reconstruir cómo había llegado el vehículo sustraído hasta Misiones y quién se encontraba al volante cuando ocurrió la tragedia.

Además, fuentes vinculadas con la investigación señalaron que la camioneta habría sido acondicionada para transportar cargamentos provenientes de Paraguay. Entre las hipótesis analizadas se encontraba su posible utilización para el traslado ilegal de cigarrillos o drogas.

Tras completarse las primeras actuaciones en el lugar, intervino el Juzgado de Instrucción correspondiente, que ordenó avanzar con las medidas necesarias para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el choque y dar con el conductor prófugo.

Los cuerpos de las víctimas fueron posteriormente entregados a sus familiares para su inhumación. Mientras tanto, los investigadores continuaban reuniendo pruebas que permitieran reconstruir el recorrido de la camioneta antes y después del siniestro.

Arévalo y Golhardt residían en San Vicente y habían iniciado su relación a fines de 2020. La pareja tenía dos hijos. Ambos fueron despedidos por familiares y allegados durante el domingo, mientras continuaba la investigación del trágico episodio.