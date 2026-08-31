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Policiales Procedimiento durante un patrullaje

Dos hombres fueron detenidos con cocaína y marihuana en Concordia

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. Encontraron envoltorios con cocaína y marihuana y la Fiscalía dispuso la detención de dos hombres.

31 de Agosto de 2026
La droga incautada en el operativo
La droga incautada en el operativo

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. Encontraron envoltorios con cocaína y marihuana y la Fiscalía dispuso la detención de dos hombres.

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos durante la noche del domingo luego de que personal policial encontrara envoltorios con cocaína y marihuana durante un procedimiento realizado en inmediaciones de calles Saavedra y Rivoli, detrás del Hospital Carrillo, en Concordia.

 

Según la información policial, personal motorizado de Comisaría Segunda realizaba un patrullaje preventivo por el sector cuando observó a dos personas que se encontraban debajo de un árbol, en un descampado ubicado frente al Hogar de Ancianos.

 

Al advertir la presencia de los agentes, los hombres intentaron alejarse rápidamente del lugar, pero fueron interceptados a pocos metros, de acuerdo con lo comunicado oficialmente.

Encontraron envoltorios con diferentes sustancias

Durante la intervención, los efectivos observaron un paquete de cigarrillos que habría sido descartado por los involucrados. En su interior encontraron envoltorios que contenían una sustancia en polvo de color blanco.

 

Además, en las inmediaciones fueron localizados otros envoltorios, por lo que se solicitó la presencia de personal especializado de la División Drogas Peligrosas para determinar de qué sustancias se trataba.

 

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se estableció que había envoltorios con clorhidrato de cocaína y otros con marihuana, elementos que fueron incautados.

 

La situación fue comunicada a la fiscal Macarena Mondragón, quien dispuso que los dos hombres mayores de edad quedaran detenidos en el marco de una causa por presunta tenencia simple de estupefacientes.

 

Temas:

Concordia cocaína marihuana Estupefacientes detenidos
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