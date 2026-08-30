Falsificaban residencias para médicos colombianos en Argentina: detuvieron a tres empleados de Migraciones

Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una organización que presuntamente se dedicaba a falsificar registros migratorios para facilitar la residencia permanente de médicos colombianos en Argentina. Entre los detenidos hay tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones.

La investigación comenzó en junio, luego de que el equipo jurídico de la Dirección Nacional de Migraciones detectara registros presuntamente apócrifos dentro del organismo y presentara una denuncia.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena. Durante dos meses, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA analizaron la documentación y lograron identificar a tres trabajadores

de Migraciones que presuntamente habrían insertado planillas de ingreso al país de carácter fraudulento.

Según la investigación, la maniobra habría alcanzado a 101 ciudadanos colombianos.

Cómo funcionaba la maniobra para falsificar las residencias

De acuerdo con la información difundida por la Policía Federal, la organización intervenía en los trámites de radicación de los profesionales una vez que ingresaban a la Argentina con sus pasaportes.

El mecanismo permitía que los médicos pudieran permanecer fuera del país durante períodos superiores a los permitidos sin que esa situación quedara registrada oficialmente. Esto era importante porque las ausencias del territorio argentino podían provocar el vencimiento o la caducidad de los trámites iniciados para obtener la residencia.

Cuando se aproximaba el vencimiento del plazo, los integrantes de la organización presuntamente solicitaban dinero a los interesados para simular que se encontraban nuevamente en Argentina.

Para lograrlo, utilizaban las cédulas de identidad que habían quedado en poder de los integrantes de la organización y generaban registros de ingreso falsos mediante la manipulación de imágenes biométricas.

Según la pesquisa, se utilizaban fotografías tomadas a otras personas que eventualmente pasaban por las ventanillas de Migraciones para hacer parecer que los médicos colombianos habían regresado al país.

De esta manera, los registros oficiales mostraban un supuesto ingreso a la Argentina y permitían continuar con los trámites de residencia, aunque los profesionales se encontraran en el extranjero.

Diez allanamientos y siete detenidos

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el juez Villena ordenó realizar 10 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos se llevaron adelante en los barrios porteños de Floresta y Almagro, además de las localidades bonaerenses de Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada.

Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas, entre ellas los tres empleados de Migraciones señalados en la investigación.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan imputaciones por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.

Qué secuestraron durante los operativos

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían ser relevantes para la causa. Entre ellos se encontraron: 14 teléfonos celulares; 6 notebooks; 2 discos rígidos; 4 pendrives; 3 vehículos; más de US$5.000;100 euros y certificados de residencia.

La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización, el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados y las responsabilidades de las personas que habrían utilizado el mecanismo para obtener documentación migratoria de manera irregular.