La delegación oficial del Vaticano ya trabaja con el Gobierno argentino para organizar la llegada del Papa León

La organización de la primera visita de León XIV a la Argentina ingresó en una etapa decisiva con la llegada de una delegación oficial del Vaticano a Buenos Aires. La comitiva tendrá a su cargo la coordinación del recorrido, la logística y las medidas de seguridad del viaje que el Pontífice realizará entre el 8 y el 11 de noviembre.

La avanzada está encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, quien fue recibido por autoridades de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.

Reuniones y recorridas para cerrar el itinerario

Desde este lunes, la delegación mantendrá reuniones con referentes de la Conferencia Episcopal Argentina, funcionarios nacionales y equipos encargados de la organización del viaje. Además, recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los escenarios donde se desarrollarán las actividades del Papa.

La agenda también incluye una visita a Córdoba, una de las provincias confirmadas dentro de la gira papal, donde se realizarán inspecciones y encuentros con autoridades eclesiásticas locales.

Actos masivos y un fuerte operativo de seguridad

El cronograma preliminar contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque los recorridos definitivos aún no fueron confirmados. Entre las opciones para los encuentros multitudinarios figuran espacios abiertos que permitan la participación de la mayor cantidad posible de fieles.

Las autoridades nacionales y el Vaticano trabajan de manera conjunta en la planificación de los traslados, el presupuesto, la comunicación y el dispositivo de seguridad para una visita que tendrá un marcado valor histórico: será la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Obispo entrerriano recibirá al Sumo Pontífice

El obispo entrerriano Mauricio Landra tendrá un rol central durante la histórica visita del papa León XIV a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Nacido en Larroque y actual auxiliar de la Diócesis de Mercedes-Luján, será uno de los anfitriones del Pontífice cuando llegue al Santuario de Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos elegidos para su recorrido por el país.

De acuerdo con el itinerario previsto, León XIV realizará tres paradas durante su estadía en territorio argentino: Buenos Aires, Luján y Córdoba. La llegada tendrá una dimensión histórica para la Iglesia Católica del país, ya que será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje apostólico de Juan Pablo II en 1987, cuando el entonces Pontífice recorrió diferentes puntos del territorio nacional y también estuvo en Paraná.

Landra recibió la confirmación de la visita “con mucha alegría y gratitud” y destacó la trascendencia que tendrá el acontecimiento para la comunidad católica, informó R2920. El religioso entrerriano explicó que la inclusión de Luján en el itinerario estuvo vinculada tanto con su relevancia espiritual como con cuestiones operativas derivadas de una estadía relativamente breve.

La llegada del Papa a Paysandú

El padre Martín Miranda confirmó a Elonce que comenzaron los preparativos y reveló que la eventual crecida del río será uno de los factores que deberán considerar para definir dónde se realizará la celebración.

El sacerdote explicó que desde hacía tiempo existía la posibilidad de una visita del Pontífice a Uruguay, aunque todavía restaba conocer qué lugares serían incluidos definitivamente en el recorrido. Finalmente, Paysandú fue elegida como una de las ciudades que recibirá al Santo Padre.

“Hemos recibido la noticia con mucha alegría. Teníamos mucha expectativa, desde los sacerdotes y todo el pueblo de Dios, ante esta noticia de que el Santo Padre nos visite”, expresó Miranda.

Por qué el Papa eligió Paysandú

El sacerdote explicó que, al realizar la invitación formal al Pontífice, las autoridades eclesiásticas uruguayas habían planteado diferentes sitios considerados relevantes para la Iglesia de ese país.

Entre ellos se encontraban Montevideo, por su condición de capital, y el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Además, se buscaba incorporar una ciudad del interior al recorrido.

“Se eligió, entre muchas posibilidades, un punto del interior del país y el Pontífice ha decidido, en conversación con las autoridades del lugar, que sea Paysandú”, relató Miranda a Elonce.