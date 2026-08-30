Exportaciones argentinas a la Unión Europea crecieron 19% y alcanzaron USD 5.191 millones

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea crecieron 19% durante los primeros siete meses de 2026 y totalizaron USD 5.191 millones, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El desempeño se produjo en un contexto marcado por la entrada en vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el pasado 1º de mayo.

El monto exportado entre enero y julio superó en USD 826 millones los USD 4.365 millones registrados durante el mismo período de 2025. Según el reporte, además, el resultado se ubicó 12,5% por encima del promedio de los últimos diez años y se convirtió en el tercer registro más elevado de los últimos 14 años.

El nuevo marco comercial establece una liberación arancelaria del 100% para los bienes industriales y del 82% para los productos agrícolas que ingresan al mercado europeo. Sin embargo, los beneficios varían de acuerdo con cada rubro, los cupos disponibles y los cronogramas establecidos para reducir o eliminar los derechos de importación.

El comercio con Europa creció desde mayo

Los datos posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo también mostraron una mejora. Entre mayo y julio, Argentina exportó productos por USD 2.476 millones hacia la Unión Europea, cifra que representó un incremento interanual del 13,1%.

Según la BCR, se trató del mejor trimestre para las exportaciones argentinas al bloque desde 2022. El resultado muestra una recuperación del intercambio con Europa, que durante 2025 había concentrado aproximadamente el 9,3% de las ventas externas totales del país.

Parte del crecimiento comenzó a reflejarse en el uso de los nuevos contingentes comerciales. Al 29 de julio, los exportadores argentinos habían utilizado completamente el cupo destinado a huevos y prácticamente la totalidad del correspondiente a albúmina de huevo.

Miel, arroz, etanol y carne entre los productos beneficiados

Argentina también había cubierto más del 70% del cupo de miel asignado al Mercosur, más de la mitad del correspondiente al etanol y más de un tercio del disponible para el arroz. En el caso de la carne bovina, el país utilizó cerca de un tercio del contingente para carne fresca y alrededor del 7% para carne congelada.

La miel fue uno de los sectores que mostró una evolución más pronunciada. Las exportaciones se ubicaron 88,4% por encima del promedio correspondiente a los últimos cinco años.

El acuerdo prevé para el Mercosur un contingente que aumentará progresivamente hasta alcanzar las 45.000 toneladas de miel con arancel intra-cuota del 0%. Para 2026 se habilitaron 7.500 toneladas, de las cuales 5.000 corresponden al período comprendido entre mayo y diciembre. Según la BCR, ese contingente inicial ya fue utilizado por completo.

Cambios para la pesca y la carne vacuna

El complejo pesquero también comenzó a percibir modificaciones. La merluza recibió una mejora inmediata en materia de competitividad debido a la eliminación de aranceles que, según la posición arancelaria, se encontraban entre el 8% y el 15%.

Para los langostinos, en cambio, el proceso será gradual. Algunas posiciones congeladas tenían derechos de importación de entre 12% y 18% y quedaron sujetas a planes de desgravación de hasta cinco años. Durante 2026 corresponde una reducción inicial del 20% sobre el arancel base.

La carne vacuna constituye otro de los rubros alcanzados por las nuevas condiciones. Las exportaciones dentro de la Cuota Hilton dejaron de pagar el arancel del 20% y comenzaron a ingresar libres de ese derecho. Además, se incorporaron nuevos contingentes para carne fresca y congelada con un arancel intra-cuota del 7,5%.

Nuevos cupos para la carne y recuperación del biodiésel

Para el período mayo-diciembre de 2026, los nuevos cupos contemplan 6.050 toneladas de carne fresca y otras 4.950 toneladas de carne congelada destinadas al Mercosur.

Por otra parte, las exportaciones argentinas de biodiésel hacia la Unión Europea mostraron una recuperación durante junio y julio. En esos dos meses se reactivaron los embarques y se concretaron operaciones por más de USD 110 millones.

La BCR relacionó ese repunte con la cancelación de una propuesta europea que buscaba clasificar a la soja como cultivo de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo. Según el reporte, la decisión también representa una mejora para las perspectivas de la harina de soja, el petróleo crudo y distintos productos vinculados al complejo manicero.

El crecimiento dependerá también de otros factores

Otros sectores tendrán beneficios más graduales. Entre ellos aparecen los limones, el tabaco y la lana peinada, que quedaron alcanzados por diferentes esquemas y plazos de desgravación arancelaria.

La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió, sin embargo, que las preferencias comerciales no serán el único factor que determinará el comportamiento futuro de las ventas argentinas. Los precios internacionales, la demanda europea, la estacionalidad de los productos y el nivel de producción local también tendrán un papel determinante.

De esta manera, las exportaciones argentinas a la Unión Europea comenzaron 2026 con un incremento significativo y algunos sectores agroindustriales ya mostraron un aprovechamiento importante de los nuevos cupos y beneficios arancelarios. La evolución de los próximos meses permitirá medir con mayor precisión el impacto del nuevo escenario comercial sobre las ventas externas del país.