Entre Ríos inicia la semana con lluvias y luego llegarán jornadas soleadas

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa un comienzo de semana con lluvias y temperaturas moderadas, seguido por una mejora de las condiciones desde el martes. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Paraná, Concordia y Gualeguaychú tendrán precipitaciones durante el lunes 31 de agosto, mientras que septiembre comenzará con mayor estabilidad.

Este domingo 30 terminará con abundante nubosidad en las tres ciudades tomadas como referencia. Para Paraná y Concordia, el organismo nacional prevé una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 10, mientras que Gualeguaychú tendrá registros algo inferiores, con una máxima de 21 grados y una mínima que podría descender hasta los 7.

El cambio más significativo llegará durante el lunes, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de Entre Ríos. Los porcentajes previstos por el SMN alcanzan entre 10% y 40% durante buena parte de la jornada, principalmente entre la madrugada y la mañana.

Lluvias para comenzar la semana en Entre Ríos

En Paraná, el lunes tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 21. El organismo anticipa lluvias durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar. Durante la noche volverá a presentarse mayormente nublado.

Un panorama similar se espera en Concordia, aunque con una mañana algo más templada. Allí, la mínima prevista es de 14 grados y la máxima alcanzaría los 21. Las precipitaciones también tienen entre 10% y 40% de probabilidad durante las primeras horas del lunes, para luego disminuir hacia la tarde y la noche.

Gualeguaychú tendrá el lunes más fresco entre las tres localidades analizadas. El SMN anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 19, también con lluvias durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde se prevé cielo parcialmente nublado y durante la noche volvería a incrementarse la nubosidad.

Septiembre comenzará con una mejora del tiempo

El martes 1º de septiembre marcará un cambio en las condiciones meteorológicas. En Paraná no se pronostican precipitaciones y la jornada avanzará desde un comienzo mayormente nublado hacia una tarde soleada. La temperatura se moverá entre los 10 y los 21 grados.

En Concordia, el martes comenzará con mayor nubosidad y una baja posibilidad de precipitaciones durante la madrugada, de entre 0% y 10%. Después, el tiempo mejorará y se esperan períodos de sol. La mínima será de 11 grados y la máxima rondará los 20.

En Gualeguaychú, en tanto, el inicio del mes podría presentar bancos de niebla durante las primeras horas. Luego aparecerá el sol y no se esperan lluvias. Los registros térmicos oscilarán entre los 10 y los 19 grados, configurando una jornada fresca durante la mañana y agradable por la tarde.

Máximas de hasta 22 grados hacia mitad de semana

La estabilidad se consolidará el miércoles 2. Para Paraná, el SMN anticipa una jornada soleada, sin probabilidades de precipitaciones, con una mínima de 11 grados y una máxima de 21. Las condiciones se mantendrán agradables durante buena parte del día.

Concordia tendrá características prácticamente similares: mínima de 11 grados, máxima de 21 y cielo mayormente despejado. En Gualeguaychú también se espera tiempo estable, aunque con algunos intervalos nubosos y temperaturas de entre 11 y 21 grados.

Para el jueves 3, las temperaturas mostrarán algunas diferencias dentro de Entre Ríos. Paraná alcanzaría los 22 grados, con una mínima de 8, mientras que Concordia también llegaría a 22 grados y podría registrar una mínima cercana a los 8. Gualeguaychú permanecerá algo más fresco, con registros estimados entre 11 y 20 grados.

Qué pasará hacia el próximo fin de semana

Las primeras proyecciones para el viernes 4 muestran continuidad del tiempo estable. Paraná tendrá una máxima estimada de 21 grados y una mínima de 10, mientras que Concordia alcanzaría los 19 grados, también con una mínima de 10. En Gualeguaychú se prevén temperaturas de entre 10 y 18 grados.

De esta manera, la semana comenzará con condiciones inestables y lluvias en distintos sectores de la provincia, pero el escenario cambiará rápidamente desde el martes. El sol ganará protagonismo y las precipitaciones prácticamente desaparecerán durante los días siguientes.

El panorama previsto por el SMN muestra así una transición hacia jornadas típicas del comienzo de septiembre en Entre Ríos, con mañanas frescas y tardes más agradables. Las temperaturas máximas se mantendrán mayormente entre los 18 y 22 grados, mientras que las mínimas podrían bajar hasta los 8 grados en algunos sectores de la provincia.